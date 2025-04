Modne kurtki jesień-zima 2016/2017

Chociaż myślami jesteśmy gdzieś na słonecznej plaży to modowo wybiegamy w przyszłość, zimną przyszłość. Całe szczęście, że jedynie wirtualnie. Póki co nie musimy się martwić o ciepłe okrycia. Możemy jedynie zastanowić się i zaplanować zakupy. Zobaczcie zatem co będzie modne jesienią. Uwaga! Niewiele jest różnic z minionym sezonem ;)

1. Peleryny

|Missoni i Tommy Hilfiger - fot. FREE|

Peleryny są modne od kilku lat i w zimowym sezonie 2016/2017 wciąż zostają na topie. Najróżniejsze modele pojawiły się na niezliczonej liczbie pokazów i to topowych designerów. Pelerynki maxi i mini, puchowe i dzianinowe można było zobaczyć na wybiegach m.in. u: Dsquared2, Tommy Hilfiger, Missoni, Salvatore Ferragamo i Prady.

2. Kożuchy

|Marc Jacobs i Altuzarra - fot. FREE|

Kożuch to propozycja na chłodne miesiące zimowe a takich na pewno u nas nie zabraknie. Okrycia te to opcja dla prawdziwych zmarzluchów. Najczęściej pojawiają się zarówno w wersji kurtek jak i płaszczy. Projektanci stylizowali je na kilka sposobów - od eleganckiego po uliczny i sportowy. Kożuchy pojawiły się na pokazach: Maison Margiela, Alrtuzarra, Marc Jacobs, Balenciaga, Tory Burch i Carven.

3. Puchówki

|Burberry Prorsum i Balenciaga - fot. FREE|

I tu kolejny brak niespodzianki. Puchówki już od kilku sezonów jesienno-zimowych pojawiały się na wybiegach. Jednak w tym roku pobiły rekord i niemal każdy projektant wymyślił swoją wariację na temat tej zimowej kurtki. Na wybiegach mogłyśmy oglądać ekstrawaganckie modele jak u Balenciagi czy klasyczne wersje jak u Carven. Czyżbyśmy w tym roku musiały odkurzyć modele sprzed kilku lat? Przekonacie się do nich na nowo?

4. Ramoneski

|Saint Laurent i Calvin Klein - fot. FREE|

Zaskoczone? Oczywiście, że nie bo kurtki motocyklowe ("biker jackets"), popularnie zwane ramoneskami są wciąż mocną tendencją. Na jesienno-zimowych pokazach wciąż można było oglądać klasyki tego gatunku, ale i kilka nowinek. Ramoneski w tym sezonie występują również z kożuchową podpinką, futrzanym kołnierzem lub z charakterystycznymi aplikacjami np. z cekinów.

5. Futra

|Marc Jacobs i Anna Sui - fot. FREE|

A na koniec niespodzianka...? Oczywiście, że nie. Kolejny rok z rzędu futra są wciąż mocnym trendem, który nie ma ochoty się chyba nigdzie wybrać. Futra zarówno naturalne jak i sztuczne znajdziecie w popularnych sklepach, które inspirować się będą pokazami: Marca Jacobsa, Anny Sui, Aigner, Akris, Dsquared2, Erdem czy Fendi.

