Zbliża się ochłodzenie dlatego wybrałyśmy 11 kurtek, które wpisują się w najnowsze trendy, które przy okazji ochronią nas przed zimnem. W tym sezonie wciąż modne będą kurtki dżinsowe i skórzane w szczególności ramoneski. Model z Zalando.pl chociaż kosztowny to zakup chyba na całe życie. Tego typu ekstrawagancja nigdy nie wychodzi z mody.

Modne kurtki jesień 2015

Oprócz tego w trendach pozostają wygodne, oversize'owe parki. My wybrałyśmy model z jesiennej kolekcji H&M. W najnowszych propozycjach popularnych marek widać również najmocniejszą tendencję sezonu, czyli lata 70. Zamszowe kurtki o prostym kroju na pewno nadadzą nie jednemu lookowi szczególnego smaczku. A jeśli te wam nie podpasują mamy dla was tweedową propozycję w formie pelerynki.

Jesienią 2015 nosimy również kurtki w stylu sportowym. Bombery są wciąż na topie jednak na początku jesieni dobrze jest się zaopatrzyć również w cienki puchówki. Krótkie pikowane kurtki są również hitem.

|Od lewej: Chloe, Carven, Fendi i Prada - fot. FREE|

W nadchodzących miesiącach dobrze mieć na oku również futra. Futrzane kurtki nie koniecznie muszą być bardzo ciepłe. Syntetyczne tworzywa tylko wyglądają na ciepłe a w rzeczywistości świetnie sprawdzą się podczas pierwszych chłodów. A na koniec coś w męskim stylu. My wybrałyśmy dwurzędową kurtkę z New Looka. Elegancka, stylowa kurtka pasować będzie do wszystkiego. Zarówno na co dzień jak i na wieczorne wyjścia do teatru czy kina. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii i zobaczcie nasze typy na jesień 2015.

Prada Fall/Winter 2015 Womenswear Advertising Campaign. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Prada (@prada) 2 Lip, 2015 o 4:58 PDT

