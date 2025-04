Kutka jeansowa na modowej scenie istnieje od lat i wciąż utrzymuje swoją wysoką pozycję na listach trendów. Podobnie jak klasyczny beżowy trencz i skórzana ramoneska jest niezbędnikiem w naszych szafach. Nigdy nie wychodzi z mody, jest wszechstronna i niezawodna — dobrze współpracuje ze wszystkimi ubraniami i sprawdza się o każdej porze roku. Wykorzystasz ją jako modny element wakacyjnego looku, ale też jako ochronę przed kapryśną, przejściową pogodą. Możesz nosić ją od wschodu do zachodu słońca. To bohaterka każdej udanej stylizacji, dlatego inwestycja na pewno się opłaci.

Dzięki dużej dostępności kolorów i różnorodności stylów, na pewno wybierzesz idealną kurtkę jeansową dla siebie. W naszym przeglądzie znajdziesz klasyczne modele oraz te z bardziej nowoczesnym designem.

Zrezygnuj na chwilę niebieskiego denimu i dodaj do szafy trochę koloru. Praktyczną i bardzo modną opcją będzie jeansowa kurtka koszulowa w odcieniu apetycznej mandarynki. Uzupełni letnie zestawy, a przy okazji podkreśli opaleniznę.

fot. Kurtka jeansowa koszulowa , Stradivarius, cena: 139 zł/materiały prasowe

Jeansowa kurtka w tym roku przeszła aktualizację i została mocno skrócona. To jeden z najgorętszych trendów. Noś ja z sukienkami midi, długimi spódnicami lub z jeansowymi spodniami z szerokimi nogawkami.

fot. Krótka kurtka jeansowa o pudełkowym kroju, H&M, cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Jeśli lubisz swobodny styl, postaw na jeansową kurtkę o kroju oversize. Jest bezproblemowa, jeśli chodzi o stylizacje. Do pary będzie jej z szortami, spódnicami w każdej długości, z sukienkami i ze spodniami typu wide leg.

fot. Kurtka jeansowa oversize, Mango, cena: 199 zł/materiały prasowe

Ponad wszystko kochasz sportowy styl? W takim razie kurtka jeansowa bomberka będzie dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Zarzuć ją na swoją ulubioną hoodie lub crop top, dodaj luźne dresy, trampki i jesteś gotowa do wyjścia.

fot. Kurtka jeansowa bomberka, Bershka, cena: 169 zł/materiały prasowe

Lekka, jeansowa kurtka w śmietankowym kolorze to najlepsza propozycja na lato. Jednak zamiast prostej, klasycznej wersji, wybierz model z ozdobnym nadrukiem lub naszywkami. Kurtka, którą znajdziesz w sklepach Wrangler to nasz numer jeden!

fot. Kurtka jeansowa z nadrukiem, Wrangler, cena: ok. 589 zł/materiały prasowe

Ponieważ nigdy nie można mieć zbyt dużo kurtek jeansowych, dodaj jeszcze do swojej kolekcji kurtkę z wiązaniem w pasie. Noś ją do spodni typu skinny, szortów lub jeśli będzie sięgać ci do połowy uda — jako sukienkę.

fot. Kurtka jeansowa z wiązaniem w pasie, ONLY, cena: 229 zł/materiały prasowe

Z czym łączyć jeansową kurtkę, żeby stworzyć modny look? Zerknij, jak to robią dziewczyny z branży. Oto kilka najlepszych pomysłów na stylizacje:

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

