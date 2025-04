Budrysówki to kolejne ubranie, które swój rodowód ma w strojach wojskowych. Niegdyś robiona z bardzo grubej, nieprzemakalnej wełny, dzisiaj możecie znaleźć modele stworzone z wielu tkanin i materiałów. Z pierwowzoru pozostały niemal jedynie charakterystyczne guziki, a raczej kołki i pętelki.

Reklama

Modne budrysówki z najnowszych kolekcji

Kurtki w tym stylu są unisexowe, bo noszą je zarówno faceci, jak i kobiety. My wybrałyśmy z najnowszych kolekcji 20 modeli, które uznajemy za redakcyjne hity. Wiele znajdziecie w sklepie internetowym Zalando.pl, ale miłośniczki stacjonarnych zakupów zachęcamy do zajrzenia do sklepów F&F, Levi's, New Yorker czy River Island. Na pewno znajdziecie coś dla siebie!

Budrysówki nosimy zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Kurtka w tym stylu świetnie przełamie elegancką stylizację, a sportowemu looki nada smaczku.

Reklama

Więcej modnych kurtek na zimę 2015:

Kurtki parki na jesień i zimę - przegląd

To jest hit! Przegląd szlafrokowych płaszczy

Kup to teraz: modne trencze