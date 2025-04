Były już futra i płaszcze - czas na kożuchy. To one zimą 2016 będą największym hitem, bo póki co są mało komercyjne i jest ich na ulicach niewiele. Kożuchy - oczywiście te z naturalnej skóry są niemiłosiernie drogie, ale i te właśnie utrzymują temperaturę i żadne mrozy w nich nie będą nam straszne.

Modne kożuchy - zima 2016

W naszej galerii znajdziecie również ekologiczne wersje, które niestety w czasie minusowych temperatur będziecie musiały miksować z ciepłymi swetrami i szalikami. Niemniej wiele kobiet myśli raczej o stylu niż komforcie.

|Od lewej: KTZ, Dolce & Gabbana, Donna Karan - fot. FREE|



Jak się można domyślić kożuchy zaprezentowane zostały na wybiegach mody jesieni i zimy 2015/2016 przez największych kreatorów mody. Donna Karan i Dolce & Gabbana pokazali swoje wersje podczas tygodni mody w Nowym Jorku i Mediolanie. Wersje pokazane na modelkach to zarówno kurtki jak i zdobne płaszcze. Kolorystycznie występują w tym sezonie zarówno jako klasyki w odcieniach brązu jak i bieli, szarości i czerni.



|Od lewej: Karina Smirnoff, Joanna Przetakiewicz, Jane Seymoure, Natalia Siwiec - fot. ONS.pl|

Gwiazdy również pokochały kożuchy. Karina Smirnoff znana przede wszystkim z amerykańskiej wersji programu "Taniec z gwiazdami" nosi piękny płaszcz, który dopasowała do wełnianej sukienki i dobranego kolorystycznie szalika. Zaś Joanna Przetakiewicz i Natalia Siwiec stawiają na kożuszkowe kurtki. Na koniec klasyczna czerń i Jane Seymoure.

