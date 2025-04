Do lata jest jeszcze sporo czasu, ale robi się coraz cieplej i już a majówkę mamy szanse na pierwsze plażowanie. Warto więc już przemyśleć sobie plażowe looki. Zwłaszcza, że nie polegają one tylko na doborze dobrego kostiumu kąpielowego.

Kostium kąpielowy i plażowe dodatki w stylu gwiazd

Szukając dobrych pomysłów na plażowy styl podpatrujemy wakacyjne zestawienia gwiazd, które jak wiadomo, mogą sobie pozowlić na odpoczynek o każdej porze roku. Oprócz świetnych kostiumów noszą one przezroczyste tuniki, dżinsowe szorty, kapelusze i absolutny must have... dobrze dopasowane do zestawu okulary przeciwsłoneczne!

Zobaczcie modne kostiumy kąpielowe i plażowe stylizacje gwiazd: