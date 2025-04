Bywalczyni wszystkich eleganckich bankietów i gal. Doskonale dogadująca się z wieczorowymi sukniami. A na dodatek, zawsze modna. Kopertówka - mała torebka, wielki efekt.

Zmieści się do niej znacznie mniej niż do torebki na co dzień, jednak na tyle dużo, by mieć po ręką wszystko, co trzeba. Może być neutralna, by nie odciągać spojrzeń od wytwornej kreacji lub wręcz przeciwnie - dodać charakteru klasycznej małej czarnej. Mały wielki dodatek - kopertówka. Zobaczcie, jakie modele kopertówek wybierają polskie celebrytki.

Kolorowa

Mocny kolor to jeden z najbardziej pożądanych trendów sezonu jesień-zima 2011/2012. Ma działanie poprawiające humor nawet w najbardziej ponury jesienny dzień! Jeśli jednak nie masz odwagi na ubrania w intensywnych kolorach, postaw na terapię kolorowymi dodatkami. Kopertówka w zdecydowanej barwie idealnie nada się do tego celu.

Wciąż fluo!

Hit sezonu letniego odbija się echem również w modzie jesiennej. Kolory fluo święciły największe triumfy podczas wakacyjnych imprez, jednak niektórym tak się spodobały, że postanowili nutkę tego letniego luzu przenieść również do mody na jesień. Jednak fluo-stylizacje nie są już tak odważne jak latem. Rozgościły się za to na dobre w dodatkach. I tak kopertówki w neonowych kolorach nadal można zauważyć na celebryckich imprezach. W różnych fakturach i wariacjach doskonale zgrywają się ze stylizacjami w stonowanych, delikatnych kolorach lub klasycznej czerni, która dzieki takiemu optymistycznemu dodatkowi nie jest ani trochę nuda!

Karina Kunkiewicz

Natalia Kululska

Maja Frykowska

Fot. MW Media

Wyrazista czerwień



Kopertówka w kolorze mocnej czerwieni to doskonały dodatek do klasycznej małej czarnej, której doda charakteru i pazura. Ożywi i rozjaśni wszelkie stylizacje w ciemnych kolorach. Spójrz tylko, jak doskonale komponuje się z kreacji w kolorze czerni Klaudii Calros i Katarzyny Zielińskiej. Ale uwaga! Czerwona torebka przyciąga uwagę do dłoni, która ją trzyma. Zatem staranny manicure - obowiązkowy! Najlepiej w odcieniu idealnie skomponowanym z kolorem torebki.

Klaudia Carlos

Katarzyna Zielińska

Fot. MW Media

Czarna

Najbardziej klasyczna, elegancka i uniwersalna odsłona kopertówki - mała czarna. Pasuje niemal do każdej stylizacji, jednak ostatnio na dobre zadomowiła się w towarzystkie stylizacji w jasnych kolorach bieli i beżu, stanowiąc ciekawy akcent kontrastujący. Ma jeden zdecydowany plus, jeśli jest dobrej jakości, posłuży przez wiele sezonów, ponieważ nigdy nie wychodzi z mody.

Dorota Williams

Paulina Sykut

Weronika Książkiewicz

Maja Frykowska

Fot. MW Media

W motywy zwierzęce

W tym sezonie szczególnie modne są desenie w wężową skórę, jednak niekoniecznie w swoich naturalnych stonowanych kolorach. Pojawiają się też wariacje na temat deseni zwierzęcych w modnych kolorach. Klasyczna panterka, również mile widziana. Do jakich stylizacji? W zasadzie, kopertówka w motywy zwierzęce pozostawia duże pole do popisu, jeśli chodzi o stylizacje. Tym razem, dla odmiany, to ten wyrazisty dodatek może być punktem wyjścia do tworzenia całej stylizacji. Nie odwrotnie.

Ilona Felicjańska

Anna Samusionek

Agnieszka Więdłocha

Fot. MW Media

Over-size

Duże kopertówki, nazywane też kopertówkami XXL to pomysł na odświeżenie wizerunku miniaturowej torebeczki. Bardziej wyraziste (i bardziej pakowne!) z pewnością na dłużej zagoszczą wśród wiodących trendów. Poza salonami lubią też przechadzki na ulicę. Zmiana wielkości spowodowała również zmianę konwencji - kopertówki over-size stały się nie tylko dodatkiem do wytwornej wieczorowej sukni, ale również elementem codziennej garderoby. Niekwestionowany must-have sezonu!

Marieta Żukowska

Aleksandra Mikołajczyk

Fot. MW Media

Srebrzysta

Subtelne szarości - kompromis, jeśli szukamy czegoś mniej oczywistego niż czerń, jednak nie tak mocnego jak intensywny kolor. Kopertówka w odcieniach szarości i srebra to dodatek, który z powodzeniem może nawet zastąpić biżuterię. Komponuje się wyśmienicie z zimnymi barwami, stanowi ciekawy duet kontrastujący z czernią i subtelnie podkreśla kreację w żywym kolorze.

Natalia Jaroszewska

Anna Wendzikowska

Angelika Ogryzek

Fot. MW Media