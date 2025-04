Idąc tropem najnowszych trendów przygotowałyśmy zestawienie z modnymi kompletami. Zestawy pasujące do siebie printem, czy kolorem i fakturą to hit zaczerpnięty z poprzednich dekad. W tym sezonie największym szałem są sety, które tworzą całą stylizację. Marynarka z dopasowanymi spodniami, płaszcz i sukienka czy spódniczka z kurtką to obowiązkowy look dla prawdziwych fashionistek.

Modne zestawy na wiosnę i lato 2015

| Od lewej: Antonio Berardi, Au Jour le Jour, Felder Felder |

Sety w designerskim stylu dostępne są nie tylko w sklepach znanych projektantów, ale również w sieciówkach. My nasze propozycje zaczerpnęłyśmy z najnowszych kolekcji polskich twórców tj. Joanna Klimas, poznański duet bizuu i Zuo Corp. Nie martwcie się jednak, w galerii znajdują się również niedrogie modele z H&M, Topshop i River Island.

Wiemy, że pomysł na komplety w stylu naszych mam jest dosyć niestandardowy. Jednak właśnie taka jest współczesna moda. Wiele lat temu odeszliśmy od skomplikowanych kreacji na rzecz użytecznych ciuchów. Jednak teraz odrobina haute couture nikomu z nas na pewno nie zaszkodzi. Polecamy!

