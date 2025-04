Total looki w jednym kolorze to wciąż hit, jednak w sezonie wiosna-lato 2014 najmodniejsze będą komplety w najróżniejsze wzory. Teraz "total look" zyskuje całkowicie nowej jakości, bo popularne marki przygotowały się do tego trendu - totalnie! W sklepach w całej Polsce znajdziecie nie tylko ubrania, ale i dodatki doskonale pasujące do reszty. My jednak skupiłyśmy się na setach, które sprawią, że na pewno nie przejdziesz niezauważona na ulicy.

Reklama

Wzorzyste total looki na wiosną i lato 2014

Komplety w tym stylu to czasem całe zestawy od szortów, czy spódniczki, przez bluzkę, a na żakiecie i płaszczu kończąc. Dzięki temu możecie bawić się jednym wzorem w najróżniejszych sytuacjach. Moda rodem z lat 50. i 60. pozwala odrobinę poczuć się jak wielkie gwiazdy kina z Audrey Hepburn i Marylin Monroe na czele. A wy jak oceniacie ten trend? Podoba się wam?

Reklama

Więcej modnych ubrań na wiosnę 2014:

Modne ramoneski na ciepłe miesiące

To jest hit! Kamizelki

Spódniczki kopertowe na wiosnę

Zajrzyjcie do galerii z modnymi kompletami total look: