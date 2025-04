Modowe prognozy wysyłają nam komunikat, że w najbliższych miesiącach jest fokus na kolor. Patrząc na elektryzujące, modne kolory na sezon wiosna-lato 2022 aż się prosi, żeby przemycić je do codziennych outfitów. Wśród nich znalazły się klasyczne, flagowe, jak i bardziej wyraziste, przykuwające wzrok odcienie. W dużym skrócie: pozytywnie i odważnie podchodzimy do tematu.

Cukierkowy róż otwiera listę modnych kolorów wiosna-lato 2022. To właśnie na nim bazują dziewczyny z branży, tworząc stylizacje. Proponujemy iść tym tropem i wiosną postawić na różowy total look lub dodatki w tym intensywnym kolorze. Sama słodycz!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Modne kurtki na wiosnę 2022. Poznaj 5 najmodniejszych modeli

Ubrania w kolorze błękitnego nieba to kolejny trend, po który będziemy sięgać. Kolor lekki i romantyczny. Doskonale wypadnie w duecie z bielą lub karmelem, który również figuruje na liście modnych kolorów na sezon wiosna-lato 2022. Zbyt oczywiście? Pastelowy niebieski w kombinacji z fuksją nabierze zupełnie innego wymiaru.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W kontrze do neonów staje apetyczna, delikatna śmietanka. Elegancka i z klasą. Zawsze prezentuje się świeżo i pasuje na każdą okazję. W tej sprawie nic więcej nie trzeba dodawać. Crème de la crème.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Modne płaszcze na wiosnę 2022. 6 najmodniejszych modeli

Soczysta pomarańcza zostaje z nami na dłużej. Kolor był obecny w zimowych trendach i wszystko wskazuje na to, że przedłużamy jego termin ważności. Pięknie podkreśli wakacyjną opaleniznę i ożywi stylizacje. Nasz werdykt: 3 razy tak!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wiosna równa się zieleń. I to jaka! Tym razem zwracamy się w stronę soczystych neonów i trawiastej zieleni. Dziewczyny z branży idą na całość i stawiają na total looki w tym mocnym kolorze. Trend został przyjęty z otwartymi ramionami, bo już teraz kolor przewija się w ulicznych stylizacjach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Gorzka czekolada, solony karmel, latte — brąz nie schodzi ze świecznika i nadal wysoko plasuje się na liście. Odświeżając garderobę na sezon wiosna-lato 2022 warto rozejrzeć się za skórzaną marynarką, która będzie alternatywą do klasycznej ramoneski lub w dzianinową, midi sukienkę. Ubrania w tym kolorze zdecydowanie zasługują na miejsce w naszej szafie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W najbliższych miesiącach nie tylko zieleni podkręcamy moc. Serca fashionistek skradł też kanarkowy, intensywny żółty. Kolor dla odważnych, więc jeśli słoneczne ubrania to dla ciebie za dużo, w zastępstwie postaw na mały dodatek np. efektowne sandałki na obcasie, torebkę lub kolczyki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fiolet i jego wariacje to kolejne modne kolory na sezon wiosna-lato 2022. Jedna z najbardziej znanych marek branży poligraficznej Pantone, kolorem roku 2022 okrzyknęła veri peri. Manicure w tym wydaniu już teraz jest wielkim hitem. Nie ograniczamy się jedynie do mani i przenosimy go do swoich szaf. Zwiewna sukienka w odcieniu lawendy w letnie wieczory będzie wyglądać obłędnie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

