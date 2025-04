W sezonie wiosna-lato 2019 stonowane barwy mieszają się z neonami. Wśród najmodniejszych kolorów sezonu nie brakuje ponadczasowej klasyki (beży, czerni i granatów) oraz odcieni fluo (różu, limonki, oranżu).

Wielbicielki mody w szlachetnym wydaniu zachwyci paryski błękit oraz romantyczne pastele. Kochasz dżins? Teraz nosimy ten jasny, najlepiej z efektem sprania. Oto 8 ubrań i dodatków, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy kolorystyczne.

Co kupić na wiosnę i lato 2019? Wybierz ubrania w kolorach sezonu

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

1. Pastelowa sukienka-żakiet, Stradivarius, cena ok. 159,00 zł



Sukienka inspirowana żakietem to absolutny hit! Rewelacyjny fason łączy się z jednym z najmodniejszych kolorów sezonu - pastelowym odcieniem błękitu. To rzecz, którą będziesz mogła nosić do pracy oraz na wieczorne wyjście. Wszystko zależy od dodatków, które do niej dobierzesz.

2. Dżinsowa spódnica z efektem sprania, Bershka, cena ok. 89,90 zł



Do łask wróciły dżinsowe spódnice. Dokładnie takie, jakie były modne w latach 90. Najmodniejsze są jasne odcienie denimu z efektem sprania.

3. Pomarańczowy surdut z paskiem, Zara, cena ok. 249,00 zł



Niebanalny płaszcz na wiosnę? Oryginalna marynarka? Koniecznie w kolorze pomarańczowym. Nie bój się odważnych barw. W tym sezonie przeżywają swój renesans. Oprócz tego, że są bardzo stylowe, to również... poprawiają humor!

4. Limonkowe sneakersy z elastyczną cholewką, Bershka, cena ok. 199,00 zł



Te buty to przebój sezony! Łączą w sobie hitowy kolor i fason. Będą świetnie wyglądać z dżinsami, t-shirtem z nadrukiem i ramoneską. Jeśli jesteś odważna zestaw je z... sukienką w kwiaty. Efekt przyciągania spojrzeń - murowany!

5. Beżowy trencz, H&M, cena ok. 229,99 zł



Trencze wracają każdej wiosny. Kochamy je za uniwersalny fason, w którym każda kobieta wygląda dobrze. W tym sezonie polecamy ponadczasową klasykę, czyli ukochany przez kobiety beż.

6. Plisowana sukienka w kolorze paryskiego błękitu, H&M, cena ok. 199,99 zł



Kolor godny księżnej Kate! Głębokie, szlachetne odcienie niebieskiego idealnie łączą się z kobiecymi sukienkami. Wybrana przez nas ma modne plisy, które doskonale sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na rodzinną imprezę. Noś ją do eleganckich czółenek na niewysokim obcasie.

7. Żółta kurtka dżinsowa, H&M, cena ok. 99,99 zł



W tym sezonie musisz mieć coś w kolorze żółtym! Może dasz się namówić na kurtkę? Doskonale będzie pasować do wielu stylizacji, a także zastąpi słońce w najbardziej pochmurny dzień!

8. Krótki sweter w kolorze neonowego różu, Bershka, cena ok. 69,90 zł



W tym sezonie stawiamy na neony! Ten trend pokochają panie, które lubią zawracać na siebie uwagę. Róż to jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Postaw na neonowy sweter, a po jego założeniu, może poczujesz efekt... różowych okularów? :)

Obejrzyj materiał wideo i poznaj szczegóły!

