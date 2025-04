Każda z nas ma swoje ulubione kolory i na szczęście, co sezon modnych jest tak wiele barw, by za każdym razem znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy was jednak do bawienia się kolorami i modnego ich zestawiania. Przygotowałyśmy dla was 8 połączeń kolorystycznych, które nie tylko są hitem tego sezonu, ale też według nas sprawdzają się od lat.

Przepis na udane łączenie kolorów

Jak łączy kolory redakcja Polki.pl? Stawiamy na równowagę! Kochamy subtelny i szlachetny beż, ale latem dodajemy do niego akcenty w modnym, neonowym kolorze limonkowym. A ostre barwy? Pomarańcz jest hitem, ale my proponujemy łączyć go z nieco bardziej stonowanym, koniakowym brązem. Z kolei, idealny na lato, wpisujący się w marynarski trend granat zestawiamy nie tradycyjnie - z bielą, ale z bardziej wyrafinowanym ecru. A ultra modne pastele? Radzimy zestawiać je razem. Nasz hit to błękit w zestawieniu z pudrowym różem. Zobaczcie!



Oto nasze ulubione połączenia kolorystyczne na lato 2014: