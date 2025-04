Biel i czerń to w tym sezonie tak modne połączenie, że nosimy je w total looku. Te dwa, podstawowe kolory, od kilku sezonów tak się ze sobą zespoliły, że można je już traktować jak jedność. Trend ten nosimy nie tylko w nawiązaniach do zestawów sportowych, które są w tym sezonie hitem, ale też w lookach bardziej eleganckich.

Biel i czerń hitem pokazów wiosna-lato 2014



Biało-czarne ubrania i dodatki są wciąż wielkim hitem, a ten miks przewijał się na co drugim pokazie mody na sezon wiosna-lato 2014. To połączenie można było zobaczyć na pokazach: Balmain, Carven, Vivienne Westwood, Marca Jacobsa, Petera Soma, Emanuela Ungaro i DKNY. Dlatego poszukałyśmy dla was ubrań i dodatków w trendzie black&white w znanych sieciówkach. Ceny startują już od 29zł!

Oto nasz przegląd wiosnennych ubrań i dodatków black&white: