Wiosenno-letnie pokazy były nasycone kolorem. Zwycięzcami są bezapelacyjnie romantyczne pastele. Delikatny róż, baby blue, miętowy i lawendowy pojawiły się w większości kolekcji. Swoje 5 minut będą miały również energetyczne kolory fluo (neonowa zieleń, soczysta pomarańcza, limonka), z metalicznym połyskiem oraz ognista czerwień. W menu nie zabrakło też klasycznych, ponadczasowych odcieni takich jak biały, czarny i beżowy.

Jakie jeszcze kolory będą modne w sezonie wiosna-lato 2023? Przewiń w dół i odkryj 8 gorących trendów prosto z wybiegów.

Projektanci nie mają dość świeżych, lekkich i pudrowych kolorów i kolejny sezon z rzędu wysłali je na wybiegi. Pastelowy róż, lawendowy, mięta i baby blue pojawiły się w większości kolekcji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zaraz po pastelach, mocną pozycję mają też kolory fluo. Noś je od stóp do głów lub rozjaśniaj nimi białe lub czarne total looki. Mały, soczysty akcent nada im zupełnie inny charakter.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Okazuje się, że sezon wiosna-lato 2023 też jest idealnym czasem na dodanie do swojej garderoby trochę blichtru i przepychu. Lśniące ubrania noś na co dzień, nie tylko na wypady do klubu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na wybiegach pojawiło się też mnóstwo białych total looków — od zwiewnych koronkowych sukienek po eleganckie zestawy. Nie bój się ich przełamać kontrastowymi elementami np. metaliczną torebką lub neonowymi sandałami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie zabrakło też mrocznego akcentu. Chociaż sezon wiosna-lato to zdecydowanie słoneczne, wyraziste barwy, wielu projektantów w kolekcjach przemyciło też czerń. Żeby nie wyglądała tak ciężko, sięgaj po ubrania uszyte z koronki, ażurowe lub z modnymi wycinankami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Beżowy to kolejny kluczowy gracz na sezon wiosna-lato 2023. Skradł serca większości. Widziany był m.in. na pokazie Chanel, Dior, Alexis Mabille i u Stelli McCartney. Stworzy zgrany duet ze złotymi dodatkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ulubieńcem był również niebieski. Na pokazach został pokazany w każdej formie: od delikatnego baby blue po turkus, kobalt i granat.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wygląda na to, że gorący róż i kermitowa zieleń schodzą na dalszy plan. Nowym kolorem w mieście będzie rozgrzewająca, seksowna czerwień. Zajęła centralne miejsce na wybiegach. Czerwone zestawy pokazał m.in. Valentino, Akris, Giambattista Valli i Ralph Lauren.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

