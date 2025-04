Klasyczny odcień niebieskiego, energetyczny oranż, szlachetny brąz i nieskazitelna biel - te barwy będą modne w sezonie wiosenno-letnim. Hitem mogą okazać się również mocne, neonowe barwy np. żółty. Nie zabraknie też bardzo kobiecego akcentu w postaci różu w niezwykle wyrafinowanym wydaniu. Niedawno zaprezentowałyśmy wam trendy na sezon wiosna-lato 2020, teraz pora na najmodniejsze kolory nachodzących miesięcy!

Klasyczny niebieski został ogłoszony przez firmę Pantone kolorem roku 2020. Będziemy go nosić na wiele okazji. To idealna barwa na co dzień. Doskonale łączy się z klasycznymi fasonami oraz stylem biurowym. Niedawno hitem była marynarka z Zary w kolorze Classic Blue. Można ją nosić do pracy w zestawie z białą bluzką i czarna ołówkową spódnicą. Kochamy ten kolor, bo pasuje nie tylko do pracy, ale także... na wakacje, ponieważ kojarzy się z odcieniami nieba i morza.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Balmain, Giorgio Armani

Wyrazisty, energetyczny, wakacyjny - fantastyczny kolor na ciepłe dni. Oranż zacznie być modny już wiosną, ale nabierze mocy dopiero latem. To barwa, która musi znaleźć się w twojej wakacyjnej garderobie. Nie tylko dlatego, że będzie na topie, ale przede wszystkim dlatego, że pięknie podkreśla opaleniznę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Balmain, Versace, Oscar de la Renta

Słoneczny, ciepły, neonowy żółty wraca do łask. Pojawia się szczególnie w wersji total look (bardzo hot!). Ale uwaga, nie jest to kolor łatwy. Warto poświęcić chwilę, by odpowiednio dobrać odcień do cery, aby nie wyglądać zbyt blado. To kolor dla odważnych, lecz umiejętnie noszony, z pewnością zrobi furorę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Balmain, Erdem

Róż to jedne z najbardziej kobiecych kolorów. Jest lekki, dziewczęcy i świeży, lecz często kojarzy się z... kiczem. W sezonie wiosna-lato 2020 to się zmieni! W nowej wersji róż jest wyrafinowany, głęboki, nasycony. Łączy się z dobrej jakości tkaninami i wyrafinowanymi fasonami. Nasz ulubiony duet? Połączenie różu i satyny, najlepiej pod postacią wieczorowej sukienki bieliźnianej.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Jacquemus, Versace

Neutralny, klasyczny brąz swego czasu odszedł w zapomnienie, ustępując miejsca jaśniejszym odcieniom typu camel. Obecnie wracamy do ciemniejszych, bardzo eleganckich odcieni. Brąz może stać się alternatywą dla czerni, ponieważ można go nosić w podobnych zestawach, a jednocześnie... jest optycznie lżejszy. Nasza propozycja na nowy sezon to brązowy trencz o fasonie oversize. Koniecznie noszony do stylowych sneakersów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Gucci, Victoria Beckham

Trudno wyobrazić sobie sezon wiosenno-letni bez bieli. Nic dziwnego, że projektanci rekomendują ją również na nachodzące miesiące. Pasuje do letnich bluzeczek, topów, szortów czy kombinezonów. Nowością jest noszenie bieli na wieczór. Koniecznie w duecie z błyszczącymi tkaninami np. satyną. To połączenie może na dłużej zagościć w trendach lub... odejść w zapomnienie wraz z kolejnym sezonem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Erdem, Ulyana Sergeenko

