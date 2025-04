W jesienno-zimowe kolekcje projektanci wstrzyknęli porządną dawkę dopaminy. Tak bardzo zakochali się w kolorach fluo, że wysłali je na wybiegi ponownie. Wiele domów mody otworzyło swoje pokazy neonowymi total lookami, podczas gdy inni przyjęli trend bardziej subtelnie, prezentując jedynie torebki, buty i akcesoria — szaliki, czapki, okulary przeciwsłoneczne.

Gdy jednak nie jesteś w pełni przekonana do takiej estetyki, mamy dobrą wiadomość — dla klasycznych kolorów nie zabrakło miejsca i też uplasowały się na liście trendów. Oprócz ponadczasowej bieli i czerni, bohaterami chłodniejszych miesięcy będą stroje w odcieniach gorzkiej czekolady, słodkiego karmelu i gołębiej szarości.

Jakie jeszcze kolory będą modne w sezonie jesień-zima 2022/2023? Zjedź w dół i odkryj najgorętsze trendy.

Spis treści:

Fanki różu mogą spać spokojnie — słodki kolor zostaje z nami na kolejne miesiące. Możesz być prawdziwą Barbie i nosić jaskrawy róż od stóp do głów, wzmocnić strój przykuwającym wzrok dodatkiem lub jeśli wolisz spokojniejsze klimaty — zdecydować się na ubrania w pastelowych odcieniach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fioletowy ma moc! Na chwilę o nim zapomniałyśmy, ale w kolekcjach jesień-zima 2022/23 triumfalnie powraca we wszystkich odcieniach. Praktycznie każdy projektant miał go w swojej kolekcji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

To, że czerwony ma niesamowitą siłę rażenia, wie każda z nas. O jego zaletach wiedzą też projektanci, dlatego ten ognisty kolor chętnie wykorzystali w swoich projektach. Proponują nosić go w total lookach lub miksować z fuksją. To jeden z najmodniejszych duetów sezonu jesień-zima 2022/23.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wygląda na to, że fuksja ma sporą konkurencję. Soczysta zieleń depcze po piętach słodkiej landrynce i ma szansę stać się najmodniejszym kolorem w mieście. Oprócz niej, w trendach znalazła się również pełna klasy szmaragdowa zieleń.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Słoneczny, optymistyczny kolor przypominający rajskie wakacje, również wzbudził spore zainteresowanie kreatorów mody. Żółte ubrania pomogą utrzymać wysokie wibracje, gdy termometry zaczną stygnąć.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Silną pozycję na liście jesienno-zimowych trendów kolorystycznych ma też niebieski. Szykowny granat, intensywny indygo, cyjanowy czy delikatny błękit — wybierz idealny odcień dla siebie i wprowadź go do swojej garderoby na chłodne dni.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fokus na biel nikogo nie dziwi. Mroźny total look to jeden z największych trendów, który przewijał się na większości pokazów. Możesz go nosić od rana do wieczora.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie ma bardziej eleganckiego stroju niż czerń od stóp do głów. Kolor wszechstronny i ponadczasowy. Po prostu klasyka. Razem z bielą mają przewagę nad innymi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kluczową rolę na pokazach odegrały też wszystkie odcienie szarości. W trendach znalazły się zarówno ciemne odcienie, jak i delikatniejsze, rozbielone.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na liście nie mogło zabraknąć brązu. Sama zdecyduj, czy wybierasz stroje w kolorze gorzkiej czekolady, czy stawiasz na ponadczasowy słodki karmel.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Atrakcją wybiegów były również ubrania i dodatki w metalicznych kolorach. Złoto i srebro będziemy nosić nie tylko na parkiet, ale też będziemy nimi rozświetlać codzienne zestawy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

