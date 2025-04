Jesień przynosi chłodniejszą pogodę, otulające swetry, herbatę malinową i nowe trendy kolorystyczne. Co tym razem przygotowali dla nas projektanci?

W sezonie jesień-zima 2023/2024 znalazło się miejsce na wszystko. Modne będą zarówno żywe energetyzujące, rozpalające wyobraźnię odcienie np. fuksja oraz czerwień, jak i wyrafinowane, ponadczasowe kolory — słodki karmel, écru, szary i czekoladowy brąz. Hitem będą też ubrania z metalicznym połyskiem, które będziemy nosić nie tylko na wieczorne wyjścia oraz w odcieniu marzycielskiego, eterycznego błękitu.

Przewiń w dół i odkryj modne kolory na sezon jesień-zima 2023/2024, które zdominowały wybiegi i które wkrótce przejmą kontrolę na ulicach.

Spis treści:

Projektanci postanowili podkręcić temperaturę i jako kolor sezonu jesień-zima 2023/2023 proponują ognistą czerwień. Ten zmysłowy, uwodzicielski kolor dosłownie rozpalił ich serca. Królował m.in. w kolekcjach Balmain, Fendi, Hermès i Luisy Spagnoli.

W kontrze do ognistej czerwieni stoi écru. To absolutny klasyk i modowy pewniak. Ten kolor nigdy nie znika, ale w sezonie jesień-zima 2023/2024 zasługuje na szczególne wyróżnienie. Najlepsza wskazówka? Noś go od stóp do głów. Projektanci, którzy wykorzystali go w swoich kolekcjach to m.in: Chloé, Max Mara, MSGM, Stella McCartney, Fendi, Ami Paris, Sacai i Del Core.

Błękitny to kolejny kluczowy gracz sezonu. Wygląda lekko, świeżo i jednocześnie elegancko. Kreacje w tym kolorze pokazał m.in. Zimmermann, Ami Paris, Off-White, Fendi i Christopher Kane.

Faworytem projektantów bez dwóch zdań stał się czekoladowy brąz. Kolejny sezon z rzędu uczynili go jednym z najmodniejszych kolorów. Jest świetną alternatywą dla czerni. Wygląda tak samo elegancko. Stworzy zgrany duet dosłownie ze wszystkim.

Na pierwszym planie w sezonie jesienno-zimowym 2023/2024 będzie również karmelowy. Ten kolor to kwintesencja sezonu. Ciepły, przytulny i bardzo uniwersalny.

Barbiecore wciąż ma się dobrze. Gorący, energetyczny róż pojawił się w jesienno-zimowych kolekcjach 2023/2024 m.in. Gucci, Chanel i Luisy Spagnoli.

Jesienną podstawą będą też ubrania we wszystkich odcieniach szarości. Szare total looki mogliśmy podziwiać na pokazie Sacai, Miu Miu, Fendi, Feraggamo i Prady.

Jesień jest pochmurna, dlatego będziemy ją rozświetlać, jak tylko się da. Ubrania i dodatki z metalicznym połyskiem będą hitem w sezonie jesień-zima 2023/2024. Przeznaczone do noszenia nie tylko od święta.

