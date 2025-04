Modne kolory jesień-zima 2021/2022 to z jednej strony intensywne, nasycone kolory - na wybiegach pojawiły się fioletowe płaszcze, czerwone suknie do samej ziemi oraz butelkowozielone futra, a z drugiej stonowane barwy, które są proste i wdzięczne w stylizacji. Całość zostanie okraszona metalicznym, niezwykle błyszczącym złotem.

Karmelowe odcienie powracają niemal każdej jesieni. Są niezwykle twarzowe, a do tego pasują do wielu innych jesiennych barw. Świetnie komponują się z granatem, butelkową zielenią, bordo i musztardową żółcią.

W tym sezonie karmel będziemy nosić jako total look - od stóp do głów. Warto zainwestować np. w karmelowy płaszcz lub kurtkę - możesz mieć pewność, że modny będzie przez kilka najbliższych sezonów.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To chyba najbardziej zaskakująca pozycja, która znalazła się w tym zestawieniu - pastelowy róż bardziej kojarzy się z wiosną, niż jesienią.

Okazuje się, że świetnie wygląda na tweedowych żakietach, flauszowych płaszczach czy wełnianych spódnicach. I jest niezastąpiony podczas wielkich, wieczornych wyjść.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Tej jesieni zdecydowanie rządzą fiolety. Modne są zarówno te pastelowe, w chłodnych tonacjach aż po mocno nasycone, niemal elektryzujące.

Fiolety nie są najprostsze w noszeniu - nie ze wszystkimi kolorami dobrze się komponują. Bezpiecznym wyjściem jest łączenie go z szarościami, czernią i bielą. Jeśli masz w sobie wystarczająco dużo odwagi, postaw na fioletowy płaszcz. Jeśli dopiero przekonujesz się do intensywnych barw, wybierz fioletowy akcent w postaci koszuli lub sukienki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Od mroźnego błękitu, przez ciepły modry, aż po głęboki oceaniczny granat - w sezonie jesień-zima 2021/2022 modne są wszystkie odcienie niebieskiego.

Na wybiegach królowały niebieskie sukienki, płaszcze, spódnice, spodnie a nawet buty i torebki. W przeciwieństwie do fioletu, niebieski daje większą swobodę w stylizacji. Co więcej, każda z nas może dobrać odcień idealny do swojej karnacji.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Mimo że brązy modne są niemal przez okrągły rok, to w sezonie jesień-zima 2021/2022 projektanci jeszcze wyraźniej zaznaczyli jego obecność. Ciemnobrązowe są swetry, koszule, płaszcze, kurtki, sukienki.

Ciemny brąz lub ciepłe kolory. Łączymy go z beżami, żółcią, pomarańczem, ciepłą zielenią i złotem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Butelkowa zieleń to absolutny hit sezonu jesień-zima 2021/2022. Projektanci serwują ją najczęściej w wieczorowym, połyskującym wydaniu. Podobnie jak karmel, można nosić ją od stóp do głów.

A co lubi butelkowa zieleń? Przede wszystkim czerwień i złoto. Świetnie prezentuje się również z czernią i granatem - zyskuje wtedy na elegancji i wytworności.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Czerwień to kolor wymarzony dla jesieni. Pięknie komponuje się zarówno ze stonowanymi szarościami i czernią, jak i żywszymi kolorami - zielenią, granatami, fioletem i pomarańczem.

W tym sezonie czerwień ma różny połysk i różne faktury - może być mocno błyszcząca lub matowa, mieć widoczne sploty albo być idealnie gładka.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W sezonie jesień-zima 2021/2022 złoto pojawiło się w wydaniu prawdziwie kosmicznym. Złote skórzane płaszcze z podkreśloną talią, złote spodnie o fasonie mum fit oraz złote spódnice - projektanci sugerują, aby nie rezerwować złota wyłącznie na wieczorne wyjścia.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

