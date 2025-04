Modne kolory jesień-zima 2020/2021 zdecydowanie różnią się od barw, które modne były w poprzednim, jesiennym sezonie. Są o wiele bardziej odważne, nasycone, niesztampowe. Mimo obecności czerwieni i karmelowych brązów, to bez wątpienia możemy stwierdzić, że nadchodzące trendy wniosą powiew świeżości. Będziemy je nosić z przyjemnością!

Biele w odcieniach wanilii, budyniu i śmietanki to absolutny must have sezonu jesień-zima 2020/2021. Są o wiele bardziej twarzowe niż czysta biel. Nosimy je na gruboplecionych swetrach, wełnianych spódnicach i cienkich trenczach.

Wszelkie złamane odcienie bieli doskonale komponują się ze złotem - warto zestawiać je z masywnymi kolczykami i naszyjnikami oraz wszystkim karmelowo-brązowymi dodatkami.

Odcienie nude tej jesieni zmieniają tonację z chłodnej, wpadającej w beżowe tony, na cieplejszą wersję - cieliste kolory zyskują różowy pigment.

Projektanci, te pudrowo-różowe odcienie lansują jako total look. Aby nie było nudno, zestawiają ze sobą rozmaite faktury - grubo tkane i toporne z lejącymi się jedwabiami i błyszczącymi cekinami.

To kolor, który modny jest niemal w każdym jesienno-zimowym sezonie - zakup grubego płaszcza z dobrej jakościowo tkaniny w karmelowym odcieniu to świetna inwestycja na lata.

Ciepłe brązy dobrze komponują się z wieloma jesiennymi barwami - ciemną zielenią, granatem, fioletem i bordo. Charakteru dodają mu zwierzęce wzory i krata.

Hitem wiosenno-letnich wybiegów był wrzos. Spotkać go można było niemal we wszystkich kolekcjach! Jeśli pokochałyście go równie mocno jak my, mamy dobrą wiadomość - nadal będzie modny, ale w sezonie jesień-zima 2020/2021 dołączą do niego również inne pastelowe odcienie - róż, błękit i mięta.

Z czym je nosić? Albo od stóp do głów - wrzosowa lub miętowa sukienka będzie wyglądała obłędnie, albo w towarzystwie przypisanych jesieni szarości i beżów.

Zaskakujący kolor jak na jesienno-zimowe wybiegi, prawda? Słoneczny, żółty odcień pojawił się m.in. u Caroliny Herrery i Fendi. Jeśli nie jesteś przekonana do prawdziwie letnich kolorów noszonych jesienią, zestawiaj je ze stonowanymi szarościami i brązami.

Kolejna odważna propozycja na jesień-zimę 2020/2021. Nasycony, niemal neonowy róż spotkać można było na wybiegach całego świata.

Najbardziej podoba nam się intensywnie różowy garnitur w kwiatowy print - być może nie jest to idealny zestaw do pracy, ale sprawdzi się zamiast sukienki na weselnym przyjęciu albo eleganckiej kolacji.

Nie przypominamy sobie ani jednego jesiennego sezonu bez czerwieni. W tym roku zyskała jednak mocno... pomidorowe tony.

Czerwień nosimy na welurowych garniturach, sukienkach z grubego tweedu i flauszu i zwiewnych satynach. I to od rana do wieczora! Najlepiej w towarzystwie czerni i karmelowych brązów.

Butelkowa zieleń jest niezwykle twarzowa. Pasuje zarówno blondynkom, rudym, jak i ciemnowłosym. To prawdziwie jesienny kolor - warto w tym sezonie zainwestować w zieloną marynarkę, spódnicę z wysokim stanem albo płaszcz.

Ciemna zieleń dobrze komponuje się ze zgaszoną czerwienią, granatem i czernią. Warto rozjaśnić ją dużą ilością biżuterii i błyszczących dodatków.

To nasz ulubiony odcień niebieskiego - nieco bardziej nasycony baby blue. To wymarzony kolor dla wszystkich blondynek! Na jesienno-zimowych wybiegach królował na zwiewnych sukienkach do ziemi.

Idealnym towarzyszem dla wszelkich niebieskości jest szarość, biel, złoto i srebro. Nawet jesienią można poczuć się jak grecka bogini

Kolor trudny i nie dla każdego. Może podkreślać zaczerwienienia i zasinienia skóry - sprawdzi się wyłącznie u tych kobiet, które nie miewają żadnych problemów z cerą.

Fiolet pojawiał się zarówno na grubych, jesiennych płaszczach jak i zwiewnych, falbaniastych sukienkach. Warto pamiętać, że ten kolor nie lubi konkurencji - zestawiaj go wyłącznie z czernią, szarościami i bielą.

