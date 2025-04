Modne kolory jesień-zima 2014/2015

W związku z trwającymi wyprzedażami postanowiłyśmy stworzyć materiał o najmodniejszych kolorach sezonu jesień-zima 2014/2015, aby podczas zakupowego szaleństwa mieć perspektywę na to, co będzie modne za parę miesięcy. W sumie nie za wiele się zmieniło, zresztą zobaczcie same! Poznajcie 7 najmodniejszych kolorów nadchodzących sezonów.

Reklama

1. Polarna jesień

W nadchodzących sezonach modna będzie biel (no może bez białych kozaczków), w najróżniejszych odcieniach. Od polarnej wpadającej w niebieski, aż po ciepłe odcienie śmietanki. Ten jakże elegancki i wyrafinowany kolor to ukłon w stronę lat 80.

2. Różowo mi

Tak, jesienią i zimą róż kochają nie tylko Karl Lagerfeld (Chanel) i Valentino, ale i rzesza innych. Dlatego w naszych szafach musi znaleźć się coś w tym kolorze. Hitem będzie intensywna barwa, aż neonowa, ale w trendach górują pastele!

3. Odcienie nieba

Wśród odcieni niebieskiego nie ma jednego konkretnego lidera. Jesienią i zimą 2014/2015 modne będą zarówno intensywne kolory jak indygo, ale również baby blue i głęboki granat.

4. Słońce też wzejdzie

Dla miłośniczek koloru kreatorzy wybrali odcienie żółtego. Ten słoneczny kolor występuje podobnie, jak i inne w najróżniejszych odcieniach. Od ciepłego, przez neonowy, po musztardowy.

5. W odcieniach szarości

Kolor szary występuje w wielu odmianach. Na wybiegach mogłyśmy podziwiać go od jasnego, przez ciemny, aż grafitowy. Paleta ta kończy się na srebrze, który będzie must-have sezonu!

6. Trochę zieleni

Zielony również występuje w wielu wersjach. Na wybiegach mogłyśmy oglądać go zarówno w mocnych odcieniach, przez oliwkowe i khaki, a na wojskowej zieleni kończąc. Podoba się wam ten trend?

7. Do czerwoności

Jesienią i zimą nie mogło również zabraknąć czerwieni. Pojawiał się on na pokazach w odcieniach od truskawki, przez pomidory, aż po wino i buraczki. Dowolność ogromna, ale czerwony musi znaleźć się w naszych sezonowych planach. Zgadzacie się?

Zobaczcie więcej mody na jesień 2014:

6 głównych trendów sezonu jesień i zima

Polki.pl na jesiennym pokazie F&F

Jesienne hity z pokazy Giambattisty Valliego

Tak Galliano widzi nadchodzące sezony

Kolorowa jesień według Chanel