Nie ma się co oszukiwać... Lato niestety dobiega końca i czas pomyśleć o ubraniach i dodatkach na jesień i zimę. Kilka tygodni temu pokazałyśmy wam 6 topowych trendów na jesień 2016, tym razem pod lupę bierzemy najmodniejsze kolory. Zobaczcie, do jakich barw będzie należał nadchodzący sezon.

Reklama

Modne kolory jesień 2016

Na pokazach w największych stolicach mody projektanci zaprezentowali tysiące stylizacji we wszystkich kolorach tęczy. Jednak gdy przyjrzycie się im trochę dokładniej, zauważycie odcienie, które pojawiają się z większą częstotliwością. Dzięki takiej prawidłowości możemy z dość dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, które będą hitem nadchodzącego sezonu. Na co padło w tym roku?

1. Pudrowy róż

Większości osób kojarzy się z latem i wiosną, jednak w tym roku zostaje z nami również na sezon jesienno-zimowy. Naszym zadaniem to powiew świeżości, którego od bardzo dawna brakowało w trendach. Jednak co najważniejsze, ten delikatny kolor kochają kobiety na całym świecie i większość z nich wygląda w nich świetnie.

Kupujemy ubrania na jesień: pudrowy róż

2. Czerwony

Na pierwszy rzut oka może wydawać się banalny i oczywisty, jednak nie można się dać zwieść pozorom, bo to dość trudny kolor. Bardzo łatwo można przesadzić i sprawić, że stylizacja będzie wyglądała na mało gustowną lub przekombinowaną. Dlatego czerwone rzeczy dobrze łączyć z klasycznymi i minimalistycznymi elementami garderoby.

Modne kolory na jesień 2016: ognista czerwień

3. Czarny

Wiele osób trzyma się zasady, że czarny to jedyny słuszny kolor. Teraz mogą nosić go bez ograniczeń, bo odegra bardzo ważną rolę sezonie jesień 2016. Jeżeli decydujecie się na total look w tym kolorze, to bawcie się fakturami i miksujcie różne materiały. Dzięki temu uzyskacie bardzo ciekawy i niepowtarzalny efekt.

4. Niebieski

Różne odcienie niebieskiego zawładnęły trendami. Według zapowiedzi najważniejszymi odcieniami będzie klasyczny niebieski, chabrowy i airy blue (kolor pomiędzy błękitem i tradycyjnym niebieskim, ale utrzymany w zimnej tonacji).

5. Szary

To jeden z naszych ulubionych kolorów i bardzo się cieszymy, że jest również jednym z najmodniejszych. Nie ma się co oszukiwać, jest bardziej twarzowy niż czerń, pasuje do wszystkiego i nie jest nudny. Mało? Przysięgamy, że nie znamy osoby, która źle wygląda w szarościach. Ten kolor pasuje każdemu!

Modne kolory na jesień 2016: ponadczasowa szarość

6. Fioletowy

Tutaj kolejna nowość i przyznamy szczerze, że jest dla nas dość dużym zaskoczeniem. Fiolet nigdy nie cieszył się wyjątkową popularnością wśród światowych projektantów, ale wszytko wskazuje, że to się zmieniło. Na nowo odkrywają ten kolor i mamy wrażenie, że całkiem nieźle im to wychodzi.

Reklama

6 najmodniejszych kolorów w makijażu na jesień 2016