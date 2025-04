Czerwień to kolejny kolor, który będzie bardzo modny w sezonie jesień-zima 2015/2016. Mimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się banalny, to nie ulega wątpliwości, że nic nie dodaje kobiecie tyle pewności siebie i seksapilu co sukienka w odcieniu ognistej czerwieni.

Czerwone ubrania i dodatki na jesień 2015

W jesienno-zimowych kolekcjach znajdziecie bardzo dużo ubrań i dodatków w tym kolorze. My w tym sezonie planujemy wzbogacić swoją szafę o wspomnianą wcześniej sukienkę - bardzo spodobał się nam model z najnowszej kolekcji marki Zara. W oko wpadły nam również sportowe buty adidas Originals. Będziemy nosiły je do przecieranych dżinsów i luźnej marynarki.

Fajnym urozmaiceniem jesiennej garderoby może okazać się sweterek w czerwonym kolorze. Doskonale ożywi look, sprawi, że będziecie wyglądały promiennie, a dodatkowo będzie sygnałem, że doskonale orientujecie się w najnowszych trendach.



Dla kogo jest kolor czerwony?

Czerwień uznawana jest za królową kolorów, a na ubrania i dodatki w tym kolorze może pozwolić sobie każda z nas - nie ma tutaj znaczenia jaki wiek i ty urody. Jednak przy wyborze rzeczy w tym kolorze warto zwrócić uwagę na odcień. Jeżeli macie jasna karnację postawcie na delikatne koralowe tonacje, jeżeli macie nieco ciemniejszy kolor skóry możecie pozwolić sobie na intensywną i żywą czerwień.

