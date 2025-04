Która z nas nie kocha wyprzedaży? My na pewno nie znamy takiej osoby. Często jednak zdarza się nam robić zakupy pod wpływem impulsu. Kupujemy masę rzeczy, w których nie chodzimy i zajmują jedynie miejsce w naszej szafie. Z myślą o wszystkich miłośniczkach zakupów przygotowałyśmy przegląd rzeczy z letnich promocji, które będą modne również jesienią 2014.

Wybierając się do sklepów warto pamiętać, że jesienią 2014 modne będą następujące kolory:

Kupując szary sweter, czerwoną sukienkę, różowy płaszczyk czy zieloną spódnicę zaoszczędzisz pieniądze i będziesz miała modny ciuch, który przyda się w jesiennych stylizacjach. Udanych łowów!

Rozkloszowane spódnice

Sukienki z letnich wyprzedaży

20 hitów z wyprzedaży

1 z 27 Szary top, Dorothy Perkins, cena, z ok. 60 zl na ok. 35 zł

2 z 27 Żółte spodnie, Zara, cena, z ok. 169 zł na ok. 129 zł

3 z 27 Różowa sukienka, New Look, cena, z ok. 110 zł na ok. 60 zł

4 z 27 Szara bluzka, River Island, cena, z ok. 80 zł na ok. 35 zł

5 z 27 Granatowa bluza, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 69 zł

6 z 27 Różowa marynarka, River Island, cena, z ok. 325 zł na ok. 150 zł

7 z 27 Szara sukienka, Mango, cena, z ok. 69 zł na ok. 45 zł

8 z 27 Czerwona sukienka, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 75 zł

9 z 27 Różowa bluzka, River Island, cena, z ok. 150 zł na ok. 75 zł

10 z 27 Szary sweter, Mango, cena, z ok. 119 zł na ok. 69 zł

11 z 27 Szara sukienka, River Island, cena, z ok. 160 zł na ok. 75 zł

12 z 27 Czerwone spodnie, Zara, cena, z ok. 169 zł na ok. 129 zł

13 z 27 Zielony kardigan, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 69 zł

14 z 27 Czerwona sukienka, Zara, cena, z ok. 169 zł na ok. 79,90 zł

15 z 27 Szara sukienka, Zara, cena, z ok. 149 zł na ok. 79,90 zł

16 z 27 Zielona koszula, Topshop, cena, z ok. 275 zł na ok. 125 zł

17 z 27 Biała marynarka, Dorothy Perkins, cena, z ok. 175 zł na ok. 100 zł

18 z 27 Zielona koszula, River Island, cena, z ok. 150 zł na ok. 75 zł

19 z 27 Niebieska sukienka, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 69 zł

20 z 27 Szara bluza, River Island, cena, z ok. 140 zł na ok. 60 zł

21 z 27 Niebieskie spodnie, Zara, cena, z ok. 169 zł na ok. 129 zł

22 z 27 Różowy sweter, Topshop, cena, z ok. 150 zł na ok. 75 zł

23 z 27 Żółta sukienka, Zara, cena, z ok. 199 zł na ok. 129 zł

24 z 27 Niebieska sukienka, New Look, cena, z ok. 125 zł na ok. 75 zł

25 z 27 Szara bluzka, New Look, cena, z ok. 50 zł na ok. 20 zł

26 z 27 Żółta marynarka, Zara, cena, z ok. 399 zł na ok. 299 zł