Kimono wywodzi się z Japonii, gdzie po dziś dzień noszone jest przez kobiety podczas wyjątkowych okazji, czy uroczystości. Jakiś czas temu ten prosty element garderoby wszedł do świadomości fashionistów na całym świecie poprzez współczesnych projektantów mody. Dzisiaj kimono w czasie ciepłych miesięcy zastępuje nam kurtki, sweterki, czy marynarki.

Reklama



Modne kimono jest hitem!

Wiosną i lat 2014 najmodniejsze są kimona w wzory, jednak dla tych, które wolą bardziej klasyczną modę - znane sieciówki przygotowały również jednokolorowe propozycje. My w poszukiwaniu najmodniejszego kimona wybrałyśmy się do, m.in.: H&M, F&F, New Looka, River Island i na Pakamera.pl. Ceny kultowych narzutek o kroju litery "T" zaczynają się o 59 złotych.

Reklama



Więcej modnych marynarek i żakietów:

Modne marynarki ze złotymi guzikami

Przegląd jasnych marynarek

25 modnych marynarek na wiosnę

Zajrzyjcie do galerii z modnymi kimonami na wiosnę i lato 2014: