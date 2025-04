Jednym z najważniejszych elementów wiosenno-letnich kolekcji była właśnie kamizelka. Chociaż można ją było już spotkać wcześniejszych sezonach, dopiero teraz trafiła do szerszej świadomości. A do grona trendsetterów noszących bezrękawniki trafiły również miłośniczki najnowszych hitów modowych.

Kamizelka hitem wiosny i lata

Jesienią i zimą triumfy święciły damskie kamizelki puchowe, teraz najmodniejsze są ramoneski bez rękawów i te z cieniutkiego materiału, które łączyć możemy dosłownie ze wszystkim. Kamizelki bowiem doskonale leżą zarówno na sukienkach, jak i t-shirtach z nadrukami. Są one po prostu powiewem ekstrawagancji, a może nostalgią nad latami 90.? Niemniej my je uwielbiamy i do naszych szaf na pewno trafi, któryś z modeli z naszej galerii znajdującej się poniżej.

Zajrzyjcie do galerii z najmodniejszymi kamizelkami na wiosnę i lato 2014: