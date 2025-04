Podczas wiosenno-letniego pokazu Gucci w Mediolanie w pierwszych rzędach zasiadły wielkie gwiazdy. Wśród nich 2 Anny, które piastują zacne pozycje w magazynach Vogue. Anna Wintour na pokaz przyszła ubrana we wspaniały płaszcz Gucci. Reszta to typowa dla niej stylizacja. Wzorzysta sukienka i nieodzowny naszyjnik osadzony blisko szyi. A i nie możemy zapomnieć o okularach!

Wielkie fashionistki na pokazie Gucci

Obok naczelnej Vogue US, zasiadła Anna Dello Russo. Redaktor Vogue Nippon, jak zwykle zaszalała. Tym razem na pokazie pojawiła się w kolorowej sukience i sportowych butach wprost z jesienno-zimowego pokazu Marc by Marc Jacobs. Kreacja Luelli Bartley z nadrukiem brytyjskiego grafika Fergusa “Fergadelica” Purcella okazała się wielkim hitem. A kruk, którego przypięła do włosów był przeuroczy.

Na koniec zostawiłyśmy sobie kolejną Annę, a raczej Anję. Nasza piękna rodaczka, która sama szła w pokazie Gucci, pojawiła się przed imprezą w stylowym płaszczu z dużymi guzikami. Bardzo szczupła top modelka prezentowała się fantastycznie!

