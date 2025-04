Golfy wróciły w łaski kreatorów jakiś czas temu i aktualnie przeżywają drugą młodość. Kiedyś trudno było je znaleźć w sklepach, teraz nie ma z tym najmniejszego problemu. Zatem do dzieła - kupujemy golfy! A mamy ich dla was 12 modnych sztuk.

Modne golfy na jesień-zima

Golfy damskie czarne to dość trudny temat z punktu widzenia stylizacyjnego jednak i to jest do obejścia. Te, które uważają, że mają zbyt krótką szyję mogą wybierać modele z szerokim, leżącym kołnierzem. A modeli jest bez liku. Nasze propozycje pochodzą ze znanych sieciówek a ich ceny zaczynają się od ok. 49 złotych. W galerii znajdziecie swetry z wysokim kołnierzem m.in. z: C&A, Mango, Top Secret, F&F, H&M, Trolla i Carry.

|Od lewej: Natalia Siwiec, Karolina Gorczyca, Erin O'Connor, Paulina Drażba - fot. ONS.pl|



Gwiazdy uwielbiają swetry i bluzki w tym stylu. Natalia Siwiec stawia na oversize, który wykorzystała w zestawie na czerwony dywan. Karolina Gorczyca wybrała kobiecy look ze spódnicą midi. Bardzo w stylu lat 60. Eris O'Connor pojawiła się w golfie na Paris Fashion Week łącząc go z modnym ponczo zaś Paulina Drażba zmiksowała czarny model z kamizelką w krzykliwym kolorze.

|Od lewej: 1205, Akris, Laura Biagotti, Tod's - fot. FREE|



Na wybiegach golfy pojawiały się wielokrotnie. Od obszernych (Andrew GN - zdjęcie główne), po klasyczne jak na pokazie Tod's (zdjęcie powyżej). Według projektantów golfy doskonale wpisują się w aktualne trendy. Nosimy je w stylowych total lookach a także w ekstrawaganckich zestawieniach kolorystycznych. Przekonane?

Więcej na temat modnych hitów na jesień:

