Wrzesień nie przyniósł nam mrozów, ale my już myślami jesteśmy w następnych sezonach. Lepiej wcześniej mieć orientację na shoppingowej arenie, by w odpowiednim momencie wybrać się na zakupy. Tym razem przygotowałyśmy zimowe hity, czyli nieodzowne od kilku sezonów futra. Z tymi nie rozstaniemy się jeszcze przez najbliższe lata. Dlatego jeśli macie już jakieś w swojej kolekcji sprawdźcie, czy po lecie są wciąż w dobrej kondycji.

Reklama

Modne futra na zimę 2015

W nadchodzących sezonach wszystkie futra dozwolone! Nieważne, czy są sztuczne, czy naturalne, proste, długie, krótkie, czy we wzory. Futro to nieodzowny element zimowej garderoby każdej kobiety. Niezależnie od wieku. W sklepach znajdziecie klasyki, imitacje lisów, królików i norek, a do tego najróżniejsze formy i kolory. W tym roku ponownie bawimy się futrzaną modą.

Reklama

Więcej mody na zimę 2015:

Przegląd najnowszych modeli sztybletów

Najmodniejsze modele puchowych kurtek

Ciepłe swetry na zimę 2015

Zajrzyjcie do galerii z modnymi futrami na zimę: