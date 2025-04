Dla tych, którzy nie przepadają za minimalizmem mamy dla was przegląd ubrań ozdobionych falbankami. Ten motyw jest doskonałym dla tych, które chcą ukryć swoje niedoskonałości. Kobietom z niewielkim biustem polecamy bluzki ozdobione aplikacjami, które optycznie powiększą piersi. Tym, które chcą zakryć fałdki, czy poszerzyć biodra falbanki będą doskonałym rozwiązaniem.

Reklama

Ubrania z falbankami - to jest to!

Okazuje się, że falbany pokochali również polscy projektanci: Justyna Chrabelska, Robert Kupisz, Viola Śpiechowicz, czy Natalia Jaroszewska to tylko niektórzy z nich. Nie martwcie się, w sieciówkach znajdziecie tańsze ubrania, eleganckie bluzki, kostiumy kąpielowe, czy spódniczki to tylko niektóre z propozycji. Po więcej zapraszamy do naszej galerii.

Reklama

Więcej modnych ubrań na lato 2014:

Ubrania w neonowych odcieniach

Przegląd rozkloszowanych spódnic

Modne szorty na lato 2014

Zajrzyjcie do galerii z modnymi ubraniami z falbankami: