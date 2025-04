Modne dodatki na nadchodzący sezon

Zastanawiasz się, jakie dodatki będą teraz modne? Jeśli tak, ten film jest dla ciebie! Przygotowałyśmy zestawienie modowych trendów w akcesoriach, aby każda z was mogła odświeżyć na wiosnę swoją szafę i jednocześnie odmieniła stare ciuchy modnymi dodatkami!

Na co najlepiej postawić w tym sezonie?

1. Kolorowe torebki

To właśnie one ożywią czarny total look. Fajny dodatek w kolorze nada charakteru całej stylizacji!

2. Masywne kolczyki

Choć mogą być dość niewygodne, w tym sezonie to prawdziwy hit! Szczególnie, jeśli upniesz włosy do góry. Nie bój się odważnych wzorów. To one nadają charakter!

3. Botki z letnim wiązaniem

Stopa w wiązanych botkach wygląda bardzo zgrabnie. Takie buty będą pasować zarówno do spódnicy 3/4 i 7/8, ale również i do szortów czy rurek przed kostkę.

4. Ekstrawaganckie dodatki

Mowa o pierścionkach XXL, zabawnych kopertówkach w kształcie zwierzątek, okularach zerówkach i ozdobnych opaskach. W sklepach znajdziesz tego całe mnóstwo!

5. Bandany

Po kilku latach przerwy powracają do łask! Koniecznie zobaczcie w naszym video, jak ciekawie można ją wystylizować!

6. Paski

Kolejny trend, który wrócił do kolekcji wielkich marek. Szczególnie na topie są paski podkreślające talię - wysmuklą każdą sylwetkę niezależnie od rozmiaru, jaki nosisz!

Jesteście ciekawe, jakie dodatki podbiły nasze serca? Obejrzyjcie nasz film i ruszajcie na zakupy! Większość proponowanych przez nas dodatków znajdziesz w second handach i sieciówkach za naprawdę niską cenę.

