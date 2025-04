Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką moc mają akcesoria. Potrafią skraść całe show i nawet najprostszy strój zmienić nie do poznania. Chcąc rozszyfrować, jakie dodatki będą pożądane w sezonie jesień-zima 2022/2023, wzięłyśmy pod lupę stylizacje najbardziej stylowych dziewczyn z branży. W końcu nikt nie zna się lepiej na trendach. Co takiego więc proponują? Wszystko wskazuje na to, że mocnymi graczami będą m.in. naszyjniki łańcuchy, bardzo (bardzo) długie, wełniane szaliki i chusty na głowę w klimacie retro. Co jeszcze?

Reklama

Przewiń w dół i odkryj 6 mocnych trendów w dodatkach na sezon jesień-zima 2022/2023, dzięki którym wykończysz strój w doskonałym stylu.

Spis treści:

Wszystko, czego potrzebujesz na najbliższe miesiące to duża chusta na głowę. Rozkochała w sobie mnóstwo dziewczyn i tym samym zajmuje honorowe miejsce na liście gorących trendów. Włącz ją do swojego looku, a ewoluuje od dobrego do niesamowitego. Bądź pewna.

Modne kolory jesień-zima 2022/2023: 11 odcieni, które będą w centrum uwagi

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Upewnij się, że masz w swojej szafie długi, wełniany szalik — będzie silnym trendem. Gładki lub we wzory, jak wolisz. Tutaj najważniejszy jest rozmiar, a ten, im większy, tym lepiej.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Żaden strój nie jest kompletny bez biżuterii. W tym sezonie na ulice powrócił wyrazisty styl, dlatego celuj w masywne łańcuchy o dużych ogniwach, kolczyki XL i grube bransoletki. Uzupełniaj nimi proste stylizacje.

Modne torebki jesień-zima 2022/2023: 9 głównych trendów, które zawładną ulicami

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Gwiazdy stylu ulicznego nie rozstawały się z okularami słonecznymi. Zaraz po chuście na głowę, to jeden z tych dodatków, w który naprawdę warto zainwestować. Najmodniejsze będą wąskie, z kolorowymi szkłami i w grubych oprawkach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli lubisz podkradać swojemu chłopakowi koszulę lub marynarkę, następnym razem zapytaj o krawat. To kolejny mocny gracz w damskich stylizacjach w sezonie jesień-zima 2022/2023. Sprawdzi się wszędzie — od biura po imprezę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nieoczekiwanie wróciły też kolorowe rajstopy. Czerwone, fioletowe, niebieskie... Dziewczyny poszły na całość i stawiają na intensywne odcienie. Dobry sposób na dodanie koloru do ponurych, jesiennych looków.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne buty jesień-zima 2022/2023: 11 kluczowych trendów na najbliższe miesiące

Modne spodnie jesień-zima 2022/2023: 11 trendów, których nie możesz przegapić