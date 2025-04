Wiesz, czego nie może zabraknąć w twojej szafie na lato 2023? Stylowej, długiej sukienki. Zapewni ci świetny wygląd bez większego wysiłku i znacznie ułatwi życie. Z nią będziesz gotowa do wyjścia w kilka sekund.

Szukając maxi sukienki, wybieraj te uszyte z lekkich, przewiewnych materiałów, aby skóra mogła oddychać i stawiaj na ponadczasowe fasony, które dogadają się zarówno z trampkami, jak i eleganckimi sandałami na obcasie.

Przewiń w dół i odkryj najmodniejsze długie sukienki na lato 2023. Niezależnie od tego, czy szukasz kreacji na co dzień, do pracy czy na wesele, na pewno wybierzesz coś dla siebie.

Długa, czerwona sukienka z muślinu z najnowszej kolekcji Reserved krzyczy „lato”! Jest przewiewna, miękka, szalenie wygodna i daje dużo możliwości stylizacji. Noś ją ze wszystkim: od trampek po sandały i masywne kowbojki.

fot. Długa sukienka z organicznego muślinu Reserved, cena: 239,99 zł/materiały prasowe

Jasna, długa, zwiewna sukienka to podstawa na lato. Zawsze wygląda świeżo i lekko. Idealny model znajdziesz teraz w sklepach ZARA. Połącz ją z sandałami wiązanymi w kostce lub klapkami na koturnie. Najlepszy wybór na długie spacery po nadmorskich kurortach.

fot. Długa sukienka z szydełkową wstawką w pasie ZARA, 199 zł/materiały prasowe

Kompletując szafę na lato, nie zapomnij o długiej, uroczej sukience w kwiaty. Naszą faworytką w tej kategorii jest model Lanzarotta od BIZUU. Tu wszystko się zgadza – długość, kolory i fason. Będziesz w niej szczęśliwa od świtu do zmierzchu.

fot. Długa sukienka LANZAROTTA BIZUU, cena: 849,99 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz długiej sukienki, która sprawdzi się równie dobrze w biurze, jak na pikniku i kolacji, nie szukaj dalej niż czarna maxi z metką Jemiol. Wystarczy, że pokombinujesz z dodatkami. Dodatkowy bonus? Założysz ją również jesienią.

fot. Długa, czarna sukienka YASMINE JEMIOL, cena: 1 090 zł/materiały prasowe

Błękitna, elegancka długa sukienka od polskiej marki The Odder Side to idealny wybór na letnie wesele. Posiada cienkie wiązanie na szyi oraz głębokie, efektowne wycięcie na plecach. Połącz ją z eleganckimi sandałami na obcasie i minimalistyczną biżuterią.

fot. Długa błękitna sukienka Roches The Odder Side, cena: 639 zł/materiały prasowe

W twojej szafie nie może też zabraknąć długiej, dzianinowej sukienki. Ta, którą znalazłyśmy w ofercie H&M, jest lekka, przewiewna i bardzo wygodna. Na piknik na trawie i na plażę.

fot. Długa sukienka z dzianiny H&M, cena: 229 zł/materiały prasowe

Dopasowana, czekoladowa maxi sukienka od Stradivarius to must have na lato 2023. Pięknie podkreśla sylwetkę i jest bardzo wszechstronna. Świetnie będzie wyglądała z twoimi ulubionymi trampkami, jak i sandałami na obcasie.

fot. Długa dopasowana sukienka na ramiączkach STRADIVARIUS, cena: 99,90 zł/materiały prasowe

