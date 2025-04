Walentynki 2015 już w piątek! Gotowe? Jeśli wciąż zastanawiacie się nad randkową stylizacją polecamy czerwoną sukienkę. To taka mała czarna, tylko bardziej pasująca do okazji. W końcu czerwień to odcień najbardziej kojarzący się z miłością i namiętnością.



Reklama

Sukienki na Walentynki

Na randkę, a w szczególności walentynkową musimy wyglądać wyjątkowo. W związku z tym podpowiadamy jak stylizować czerwone sukienki na przykładach gwiazd. W galerii znajdziecie krótkie, długie, tiulowe, a nawet skórzane modele - na największych celebrytkach. Heidi Klum kocha być sexy i wybiera ultra krótką mini. Reese Witherspoon stawia na gorsetową górę z odkrytymi ramionami, a Monika Pietrasińska na wyzywający model maxi. Która pasuje najbardziej do was?

Więcej walentynkowych hitów:

Reklama

Modny look na walentynkową randkę

Aniołki Victoria's Secret o Walentynkach

Bielizna Esotiq na Walentynki