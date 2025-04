Sezon wiosna-lato 2019 to modowa podróż w czasie! Cofamy się do lat 90. i przypominamy sobie o wszystkich modelach butów, które jeszcze kilka lat temu uważałyśmy za kiczowate i w złym stylu. Dobrze wszystkim znane kaczuszki i modele z kwadratowym noskiem zostały dostosowane do obwiązujących trendów, ale naszym zdaniem nie wszystkim przypadną do gustu. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się już za kilka miesięcy!

Jakie buty kupić na wiosnę? Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w naszym tekście.

Spis treści:

1. Buty na platformie

2. Klasyczne baleriny

3. Obcasy kaczuszki

4. Kwadratowe noski

5. Białe buty

6. Ekstrawaganckie obcasy

7. Klapki z odkrytymi palcami

8. Ozdoby z piór

9. Sandały na lato

Buty na platformie wracają w wielkim stylu! Nosimy je do wszystkiego i na każdą okazję. Najczęściej pojawiają się jako podwyższenie w butach na obcasie, ale popularne są również półbuty i sandały na grubej podeszwie. Przecież to znakomita alternatywa dla mniej wygodnych szpilek.

Projektanci udowadniają, że buty na grubej podeszwie mogą być niezwykle kobiece i eleganckie. Zobacz, jakie modele pojawiły się w kolekcji marki Elisabetta Franchi i Dolce & Gabbana. Prawda, że piękne?

fot: FREE/Elisabetta Franchi, Dolce&Gabbana

To klasyczne i wygodne buty na płaskiej podeszwie. Są odpowiednie na wiele okazji i pasują (naszym zdaniem) do każdej stylizacji. Od wielu lat noszą je kobiety na całym świecie, ale nie pojawiały się w najważniejszych trendach. Do tej pory były uważane za ponadczasową klasykę, która obroni się sama. Jednak w tym sezonie pomagają im w tym najbardziej wpływowe domy mody. Baleriny wypatrzyłyśmy m.in. na wybiegu u Diora i duetu Dolce & Gabbana.

Jak powinny wyglądać modne baleriny na wiosnę 2019? Najlepiej, gdyby przypominały buty tancerek baletowych. Tasiemki wiązane wokół kostki są obowiązkowe.

fot: FREE/Dior, Dolce&Gabbana

„Kaczuszki” to określenie butów na niskim obcasie (jego wysokość nie może przekraczać 5 centymetrów), które zostały wprowadzone do sprzedaży w latach 50. Początkowo ten charakterystyczny obcas był używany jedynie w obuwiu dla młodzieży. Były pewnego rodzaju etapem przejściowym, między modelami przeznaczonymi dla dzieci a wysokimi szpilkami, które uważano za nieodpowiednie dla nastolatek.

Wiele kobiet uważa, że „kaczuszki” są mniej efektowne niż klasyczne szpilki, ale mają nad nimi jedną (ogromną) przewagę - są znacznie wygodniejsze. To idealna propozycja dla pań, które nie lubią lub nie mogą chodzić na wysokim obcasie, ale nie chcą rezygnować z eleganckich butów.

fot: FREE/Blumarine, Burberry

Buty z kwadratowymi noskami doskonale pamiętamy z lat 90. Są znacznie wygodniejsze niż modele w szpic i stanowią wybawieniem dla kobiet, które mają problemy ze stopami.

W sezonie wiosna-lato 2019 każda fashionistka powinna mieć w swojej szafie chociaż jedną parę butów z kwadratowymi noskami. My proponujemy mokasyny na słupku, które znajdziesz w kolekcji marki Gucci. Jeżeli wolisz mniej ekstrawaganckie propozycje, to z pewnością spodobają ci się botki Roberto Cavalli.

fot: FREE/Fendi, Roberto Cavalli

W Polsce białe buty mają złą sławę. Do tej pory były kojarzone z kiczem i tandetą. Czy w tym sezonie to ulegnie zmianie? Czas pokaże! Teraz pewne jest, że to jeden z najważniejszych trendów nadchodzącego sezonu.

Do tej pory modne były jedynie botki, ale wiosną i latem nie musisz się ograniczać. Na topie są kozaki, sandały, szpilki, baleriny i klapki. Białe buty będą pięknie wyglądały z kolorowymi garniturami.

fot: FREE/Alexa Chung, Acne

Ekstrawaganckie i przykuwające wzrok obcasy pojawiły się już w trendach na sezon jesień-zima 2018/2019. Wtedy były jedynie mikro trendem, który traktowałyśmy z przymrużeniem oka. Jednak wiosną i latem zauważyłyśmy je na pokazach u wielu znanych projektantów - Jacquemus, Emporio Armani, Dolce&Gabbana i Gucci.

Pamiętaj, że buty z ekstrawaganckim obcasem powinny być dominującym elementem stylizacji. Zestaw je np. z ołówkową sukienką lub rozkloszowaną spódnicą midi.

fot: FREE/Jacquemus, Emporio Armani

Teoretycznie są modne w każdym sezonie wiosenno-letnim, ale bardzo rzadko pojawiają się na światowych wybiegach, a co za tym idzie w najważniejszych trendach na dany sezon.

Po 2 latach dominacji klapków typu mules przyszedł czas na klapki z odkrytymi palcami. Powinny być wygodne, na płaskiej podeszwie lub na niskim i szerokim obcasie. Logomania, która była popularna w sezonie jesienno-zimowym, teraz pojawia się głównie na butach. Naszym zdaniem klapki z kolekcji Chanel będą hitem sezonu!

fot: FREE/Emilio Pucci, Chanel

Dotychczas aplikacje z piór pojawiały się jedynie na ubraniach i były kojarzone z okresem karnawału. Jednak tym razem domy mody poszły o krok dalej i proponują nam pióra na sezon wiosenno-letni, a do tego robią z nich ozdoby na buty.

To propozycja dla kobiet, które doskonale orientują się w najnowszych trendach, lubią bawić się modą i eksperymentować z własnym wizerunkiem. Sandały i czółenka zdobione piórami zapewne nie zdobędą ogromnej popularności, ale są ciekawostką i powiewem świeżości, na który świat mody czeka od dłuższego czasu.

fot: FREE/Oscar de la Renta, Asai

Ciepłe wiosenne i letnie dni to odpowiednia pora na odkryte buty. Sandały to obowiązkowy element garderoby na ciepłe miesiące roku. Najpopularniejsze są modele na płaskiej podeszwie. Są wygodne i praktyczne. Pasują na wiele okazji. Powodzeniem cieszą się również szpilki i koturny.

Fot. FREE/Afterhomework

