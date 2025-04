Znamy trendy na wiosnę i lato 2020! Będzie kobieco, seksownie, elegancko, a przede wszystkim bardzo stylowo. Zobacz, co najwięksi światowi projektanci proponują na nowy sezon. Na topie będą sportowe sneakersy, sandały typu rzymianki, a także buty z kwadratowymi noskami. Nie żegnamy się również ze zwierzęcymi wzorami, które będą pojawiały się też na butach. Oto przegląd najważniejszych tendencji w modzie obuwniczej.

Spis treści:

Kochamy ten trend, ponieważ na równi ze stylem, cenimy sobie również wygodę.

Mamy praktyczne podejście do mody, więc lubimy, kiedy projektanci lansują ubrania i dodatki, które sprawdzą się na co dzień. Z pewnością można do nich zaliczyć buty na platformach. W nowym sezonie będziemy je nosić na wiele okazji, ponieważ mają wiele odsłon: sportową, casualową, a także plażową. Kiedy tylko za oknami zrobi się odpowiednio ciepło, na topie będą espadryle na podeszwie ze sznurka. Już nie możemy się doczekać!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Erdem, Michael Kors

Pamiętasz sandałki Carrie Bradshaw? Główna bohaterka kultowego serialu „Seks w wielkim mieście” chętnie nosiła sznurowane buty na wysokich obcasach. Moda po raz kolejny zatoczyła koło, a takie buty znów są hot. Kwadratowe noski świetnie wyglądają w połączeniu z sandałkami. Uwaga, to gorący trend, jednak należy z nim uważać, bo... takie buty mogą optycznie skracać nogi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Tibi, Versace

Dla kontrastu do kwadratowych nosków, projektanci proponują również te spiczaste, które... optycznie wydłużą nogi. To buty, w których każda z nas będzie wyglądała na szczuplejszą, smuklejszą i wyższą. Ideał? Owszem! Mogą to być klasyczne szpilki, czółenka, buty zapinane wokół kostki lub inne. Duża dowolność panuje również w kolorach, jednak najmodniejsze są szalone wzory.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Burberry, Versace

Czółenka, platformy, półbuty - model jest bez znaczenia, ważne jest tylko jedno: odkryta pięta. To bardzo kobiecy fason, który dobrze sprawdza się w okresie przejściowym, czyli wiosną. Będziemy je nosić, kiedy zrobi się zbyt ciepło na botki, lecz jeszcze za wcześnie na sandałki. Nasz typ to buty na słupku z zakrytymi placami, lecz odkrytą piętą.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Burberry, Tibi

Pokochałaś animal print? To świetnie! Mamy dla ciebie dobrą informację. Ten trend zostaje z nami na dłużej. Będziemy nosić ubrania i dodatki w panterkę, zeberkę i wężową skórę jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy. Buty ze zwierzęcymi nadrukami mogą być ciekawym akcentem w stylizacjach monokolorystycznych np. w kolorze czarnym. Mogą też urozmaicić monotonne biurowe zestawy. A wieczornym sukienką dodadzą przysłowiowego pazura.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Burberry, Vetementes

Na myśl o tym trendzie, już nie możemy doczekać się lata! Sandałki z paseczków zwracają uwagę na nogi, są seksowne i bardzo modne. Mogą być sznurowane, zmysłowo oplecione wokół kostki lub zapinane. Preferowane kolory to klasyczna czerń lub szlachetny brąz. Jeśli szukasz czegoś bardziej oryginalnego, wybierz żółty, który będzie jednym z najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2020.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Versace, Ferragamo

Im bardziej kolorowe, tym lepiej! Czarne i białe sneakersy mają konkurencję. W nowym sezonie stawiamy na mocne kolory. Mogą występować solo, w duetach lub szalonych zestawieniach kolorystycznych. Jest tylko jeden warunek: ma być energetycznie i efektownie. Jeśli masz wystarczająco dużo modowej odwagi, noś je do wyrazistych wzorów np. zwierzęcych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Versace

