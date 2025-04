Wyższe temperatury i większa ilość słońca za oknem sprawia, że powoli zaczynamy rozglądać się za odkrytymi butami, którymi będziemy uzupełniać nasze stylizacje w najbliższych miesiącach. A jeśli chodzi o ten temat — projektanci nas nie zawiedli i zaspokoili potrzeby każdej z nas. Przeglądając trendy obuwnicze na sezon wiosna-lato 2022 mamy znacznie więcej opcji do wyboru, niż w poprzednich latach, a ich różnorodność sprawia, że wśród lansowanych modeli znajdą coś dla siebie zarówno minimalistki, jak i miłośniczki ekscentrycznych form. Wybór jest naprawdę ogromny.

Reklama

Robiąc listę najmodniejszych sandałów na obcasie na wiosnę i lato 2022 zajrzałyśmy na wybiegi, a później skonfrontowałyśmy prezentowane modele ze stylem ulicznym. Już wiemy, które z nich okazały się hitem.

Spis treści:

Projektanci wskrzesili trend sprzed lat i patrząc na ulicę – należą im się brawa, bo to właśnie ten model ma status najgorętszego hitu sezonu wiosna-lato 2022. Sandały na wysokiej platformie rozkochały w sobie dziewczyny na całym świecie. Lansował je m.in. Versace, Lanvin i Saint Laurent.

9 modnych wzorów na wiosnę 2022, które warto przechwycić do swojej szafy

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wiązane sandały nie znikają z listy trendów. Klasyczne, ponadczasowe i dają wiele możliwości stylizacji. Możesz nosić zawiązane nisko na kostce lub opleść rzemykiem całą łydkę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na pokazach regularnie pojawiały się również proste sandały na obcasie zapinane na kostce. Jeśli jeszcze nie masz takich w swojej kolekcji, to dobry moment, żeby w końcu uzupełnić braki. W trendach są od lat, więc możesz być pewna, że inwestycja się opłaci. Możesz nosić je w połączeniu z sukniami wieczorowymi i sukienkami koktajlowymi, ale też dobrze wypadną z jeansami. Dodadzą elegancji codziennej, wiosennej garderobie.

Modne garnitury na wiosnę 2022: 6 top fasonów, które założysz do biura i na randkę

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Oryginalne sandały lansował m.in. domy mody Loewe, który na wybiegu pokazał modele z obcasem w kształcie lakieru do paznokci, róży i świeczki . Fasonem zachwyciły się dziewczyny i chętnie przeniosły go do miejskiego stylu. Najlepiej wypadną w połączeniu z prostą górą np. satynową slip dress.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sandały zdobione łańcuchami, piórkami i pluszem to kolejny mocny trend. Model idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wyjść lub na garden party. Same w sobie są wielką ozdobą, dlatego w reszcie stylizacji wskazany umiar.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Klapki na słupku nie znikają z listy trendów. Hitem są te na geometrycznym, masywnym obcasie i najlepiej w mocnym, przykuwającym wzrok kolorze.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Mokasyny damskie: 4 pomysły na modne stylizacje z mokasynami w roli głównej

Buty ażurowe na wiosnę 2022: te modele podkręcą każdą wiosenną stylizację