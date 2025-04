Wraz z nadejściem nowego sezonu, przychodzi też nowy zestaw trendów. A jeśli chodzi o te w obuwiu — projektanci nie zawiedli. Zaproponowali wiele praktycznych i stylowych modeli, które będą ulepszać nasze stylizacje w chłodniejsze pory roku. Niektóre z nich zaliczają swój powrót na scenę po latach nieobecności, inne znamy już z poprzednich sezonów.

Reklama

Wśród tegorocznych trendów, każda z nas znajdzie parę dla siebie. Dla minimalistek, projektanci przygotowali m.in. klasyczne botki na obcasie i lordsy, dla maksymalistek - obuwie z przykuwającymi wzrok ozdobnymi detalami, podniebne platformy i pluszowe obszycia, a dla tych, które ponad wszystko cenią luz i komfort - nowe, odświeżone sylwetki sneakersów.

Przewiń w dół i poznaj 12 największych trendów w obuwiu na sezon jesień-zima 2022.

Spis treści:

Entuzjazm projektantów do butów jak z westernu nie gaśnie. Podczas gdy latem nosiłyśmy je do sukienek boho i szortów, w chłodniejszych miesiącach będziemy stylizować je ze spodniami z szeroką nogawką i oversize'owymi swetrami.

Modne botki jesień-zima 2022/23: 9 modeli, które będą hitami sezonu

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Buty motocyklowe też nigdzie się nie wybierają. Podobnie jak kowbojki, są bardzo wszechstronne - zdają egzamin o każdej porze roku. W sezonie jesień-zima 2022/2023 modne będą proste, klasyczne modele, jak również te zdobione ozdobnymi klamrami, ćwiekami, łańcuchami i dżetami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/2023 wielki powrót zaliczają długie kozaki za kolano. W propozycjach projektantów najczęściej przewijały się seksowne, mocno dopasowane sylwetki. Pozostaw je na widoku i noś je z szerokim swetrem, szortami lub długą bluzą.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Swoje pięć minut będą miały też wiązane buty. Im wyżej, tym lepiej. Christian Dior zaoferował zgrabne modele z kwadratowym noskiem na niskim obcasie, natomiast Ports 1961 wzniósł się na wyżyny i zaprezentował sznurowane kozaki na kilkucentymetrowej platformie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Przygotuj też swoją szafę na baletki. Zgadza się, płaskie buty znowu znalazły się na liście kluczowych trendów. Modne będą w każdym wydaniu: z noskiem w szpic, z okrągłym i z kwadratowym. Z odkrytą piętą i zabudowane. Satynowe, skórzane, ale i obszyte aksamitem. Na pewno wybierzesz swoje ulubione.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W najbliższych tygodniach spodziewaj się też na ulicach lordsów. Zauważono je m.in. na pokazie Louis Vuitton i Miu Miu. Dobrze będą wyglądać w każdym wydaniu: od eleganckich, biurowych stylizacji po codzienne zestawy z jeansami i kardiganem.

Mokasyny damskie: 4 pomysły na modne stylizacje z mokasynami w roli głównej

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Buty na platformie będą głównym graczem w sezonie jesień-zima 2022. Były widoczne u większości projektantów. Jedni skłaniali się ku klasycznym stylom np. Giambattista Valli lub Georges Hobeika prezentujący odświeżoną wersję Mary Janes, inni z kolei poszli o krok dalej i dodali kilkucentymetrowe wykończenie do kozaków i botków. W skrócie — platformy objęły każdy fason.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sandały z cienkimi paseczkami to klasyka. Wyglądają elegancko i pięknie wysmuklają stopę. Ciekawymi modelami pochwalił się Saint Laurent i Fendi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na pokazach mnóstwo było podniebnych platform i wysokich szpilek, ale to nie oznacza, że projektanci zapomnieli o komforcie. W trendach na sezon jesień-zima 2022/2023 znalazły się też wygodne sneakersy. W kolekcjach uwzględnił je m.in. Loewe, Coperni i Balmain.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Marki takie jak Blumarine, Christian Dior i Valentino urozmaiciły swoje kolekcje butami z dekoracyjnym elementem. Kokardki, pióra, kwiaty... Im bardziej rzucające się w oczy, tym lepiej.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W tym sezonie jest fokus na lśniące dodatki, dlatego podczas zakupów poluj na cekinowe buty, obsypane brokatem lub z innym, błyszczącym akcentem. Idealne nie tylko na sobotnie wypady do klubu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Buty obszyte miękkim pluszem to must have na chłodne miesiące. Nie tylko są praktyczne (rozgrzeją cię, gdy temperatury spadną poniżej zera), ale też będą stylowym dodatkiem do jesienno-zimowego outiftu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne spodnie jesień-zima 2022/2023: 11 trendów, których nie możesz przegapić

Modne swetry jesień-zima 2022/23: 15 stylowych modeli, które cię otulą w największe mrozy