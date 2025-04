Modne buty jesień-zima 2021/2022 mają jedną wspólną cechę - są wygodne (może poza klasycznymi szpilkami, ale te nie ulegają trendom i nigdy nie wychodzą z mody).

Komfortowe w noszeniu trapery z licznymi ozdobami, metaliczne botki na niewielkim obcasie albo loafersy na niewysokiej platformie - naprawdę jest w czym wybierać!

Nasz przegląd modnych butów na jesień-zimę 2021/2022 zaczynamy od najczęściej pojawiającego się modelu na światowych wybiegach - od butów na słupku.

To wielki powrót fasonu, który modny był kilka sezonów temu - to świetna wiadomość, bo buty na słupku wysmuklają łydkę, a jednocześnie są wygodne i bardzo stabilne. W tym sezonie nosimy je do sukienek, spodni i spódnic, zarówno tych dziennych i tych wieczorowych.

fot. Buty na słupku/ImaxTree/AgencjaFREE

Sezon jesień-zima 2021/2022 zdecydowanie należy do kozaków i to tych z cholewką o długości maxi - najkrótsze to te tuż przed kolano.

Cholewka może być mocno dopasowana jak u Etro (pierwsze zdjęcie poniżej), nieco pomarszczona, albo delikatnie odstająca od łydki jak u Elisabetty Franchi (drugie zdjęcie poniżej). Modne są zarówno te wykonane z licowej skóry, jak i lakierowanej czy zamszowej.

Kozaki z wysoką cholewką noś do zwiewnych sukienek w stylu boho albo wełnianych szortów.

fot. Kozaki z długą cholewką/ImaxTree/AgencjaFREE

Zaraz po modnych słupkach, na podium plasują się buty na platformie. Szalenie modne będą loafersy (pierwsze zdjęcie poniżej), które pojawiły się na wybiegach wszystkich stolic mody. Najczęściej te kolorowe i lakierowane - noś je do grubych rajstop i swetrów.

Na wieczór zarezerwuj sobie welurowe i satynowe szpilki na platformach (hitem są te czerwone od Versace), które dodadzą charakteru nawet najprostszej i najskromniejszej sukience.

fot. Buty na platformie/ImaxTree/AgencjaFREE

Opcja dla miłośniczki wygody i zadziornego, nieco nawet rockowego looku - czarne trapery na płaskiej podeszwie lub na niewysokim, klockowym obcasie - obowiązkowo z bieżnikiem (co dodatkowo podkreśla masywność tych butów). Pokochają je wszystkie fashionistki!

Trapery mogą być zdobione błyszczącymi suwakami, sprzączkami, klamrami albo dżetami. Do czego je nosić? Są szalenie wygodne i uniwersalne - a więc na co dzień i do wszystkiego.

fot. Trapery/ImaxTree/AgencjaFREE

Krój bardzo klasyczny, ale kolor już niekoniecznie. Tej jesieni nosić będziemy szpilki w pięknych, głębokich kolorach - fioletowym, butelkowozielonym i w kolorze błękitu paryskiego.

Projektanci lansują, aby szpilki były uzupełnieniem kolorystycznego total looku - amarantowe szpilki niech idą w duecie z amarantowym garniturem, a te ciemnozielone, z ciemnozieloną sukienką i płaszczem.

fot. Klasyczne szpilki/ImaxTree/AgencjaFREE

Złoto i srebro to jedne z najmodniejszych kolorów na jesień-zimę 2021/2022. Nic dziwnego, że na wybiegach pojawiły się również metaliczne dodatki - srebrne botki od Isabel Marant to hit tego sezonu!

Błyszczące buty są bardzo wymagające i (raczej) nie znoszą konkurencji - jeśli zdecydujesz się na srebrne lub złote botki, niech reszta stylizacji będzie stonowana. Chyba, że wybierasz się na wielką imprezę - metaliczne szpilki lubią się z połyskującymi sukienkami.

fot. Metaliczne buty/ImaxTree/AgencjaFREE

Na koniec naszego zestawienia prawdziwie zimowa propozycja - śniegowce i botki zdobione futrem lub elementami z grubo tkanej wełny. W takich butach nigdy nie da się zmarznąć!

Co ciekawe, nie nosimy ich tylko w stylizacjach sportowych, do puchowej kurtki i legginsów, czy spodni - projektanci sugerują, by zestawiać je z grubymi rajstopami, spódnicami i flauszowymi płaszczami.

fot. Buty z futerkiem/ImaxTree/AgencjaFREE

