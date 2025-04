Klasyczne i wyraziste jednocześnie. Tak w skrócie można opisać największe trendy obuwnicze w nadchodzącym sezonie. Tym razem, pod lupę wzięłyśmy modne botki na wiosnę i lato 2022. Dyrektorzy kreatywni największych światowych marek dali upust swojej wyobraźni - wzięli na warsztat klasyczne modele i nadali im zupełnie nową jakość. Zrobili to po mistrzowsku. Spośród wszystkich lansowanych trendów, wybrałyśmy te, które naszym zdaniem są warte uwagi.

Buty rodem z Dzikiem Zachodu nie potrzebują dodatkowego PR. I bez niego przyciągają dużo uwagi. Moda na nie trwa nieprzerwanie od kilku sezonów i można powiedzieć, że podobnie jak klasyczny beżowy trencz, są obowiązkowym elementem garderoby. Jeśli nie masz takich w swojej kolekcji, najwyższa pora to zmienić. W poszukiwaniu tej jednej, wymarzonej pary warto poświęcić trochę czasu. Oprócz butików znanych marek polecamy zajrzeć też do sklepów vintage, gdzie kryją się prawdziwe, modowe skarby. Uwierz, to będzie twój najlepszy zakup wszechczasów.

Modne kowbojki w sezonie wiosna-lato 2022 zachwycają świeżym podejściem do formy. Oprócz podstawowych czarnych i beżowych kowbojek, modne będą też te w kolorze kredy i zdobione printami. Tak uniwersalne, że założysz je o każdej porze dnia. W ciepłe, letnie wieczory noś je do maxi sukienek lub krótkich, jeansowych szortów i marynarki.

Trendy wiosna-lato 2022: kowbojki. Te najmodniejsze kupisz teraz w Zarze w promocji

fot. RAID kozaki kowbojki czarne z białą cholewką cena: 269zł; Bronx czarno-beżowe kowbojki cena ok. 740zł; Pull&Bear czarne kowbojki cena: ok. 140zł; Pull&Bear białe kowbojki cena: ok. 170zł; Massimo Dutti zamszowe kowbojki cena: 700zł/materiały prasowe

Sezon wiosna-lato 2022 to powrót do przeszłości. Dawno niewidziane na modowej scenie platformy wróciły, i to w wielkim stylu. Lansował je m.in. dom mody Fendi, Viktor&Rolf czy Richard Queen. Teraz najwyższy czas przenieść je z wybiegów do mody ulicznej. Prawdziwe it-girl trzymają rękę na pulsie i już tworzą z nimi modne stylizacje, które niebawem będą hulać w sieci jako inspiracja. My zamierzamy zakładać je do zwiewnych sukienek i do spodni typu flare.

fot. Minelli botki na platformie cena: ok. 790zł; RAID pomarańczowe botki cena: 219zł; RAID beżowe botki cena: 219zł/materiały prasowe

Botki na szpilce to kolejny model, który dumnie lansowali projektanci, i który warto mieć w swojej kolekcji. Niezawodny. Włoska marka Blumarine nowatorsko podeszła do mody pokazując na wybiegu m.in. modele obszyte jeansem oraz połyskujące niczym lateks. Alexander Vauthier z kolei, bardziej rozważnie odniósł się do trendu i lansował je w kolorze ognistej czerwieni i obsypane brokatem. My natomiast, aby zachować w tym wszystkim balans, proponujemy klasyczne botki na obcasie, za to w soczystych barwach. Założysz teraz i w następnym sezonie. Szczególnie warto zainteresować się metalicznymi botkami, które obronią się nawet w zimowych i sylwestrowych lookach.

fot. L37 srebrne botki cena: ok. 540zł; ALDO różowe botki cena: ok. 450zł; Mango beżowe cena: 139,99zł/materiały prasowe

