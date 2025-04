Bluzy to wciąż bardzo modny element garderoby. Już od jakiegoś czasu nosimy je zarówno do pracy, do szkoły, jak i na imprezy. Bluzy są coraz bardziej wymyśle. Modne są nie tylko nadruki, hasła i fotonadruki, ale również elementy haute couture. Bluzy wysadzane cekinami, jak ta z New Look to również fantastyczny pomysł na strój na sylwestra w plenerze. Ciepło, wygodnie i...połyskująco. Jak na tą jedną noc przystało.

Modne bluzy znanych marek na zimę 2015

Mamy dla was 27 propozycje ze znanych polskich marek, takich jak Aloha From Deer, Prosto., PLNY Lala, czy Local Heroes. Zajrzałyśmy równiez do polskich projektantów. Fajne projekty proponują m.in. Zień i ESTby ES. Ciekawe modele wyszukałyśmy również w kolekcja sieciówkowych. H&M stawia przede wszystkim na modne teksty, F&F na świąteczny klimat, a New Yorker, czy New Look na sprawdzone hity. Zajrzyjcie do naszej galerii i znajdźcie coś specjalnie dla siebie.

