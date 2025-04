Chociaż za oknem upał to bluzy zawsze się przydadzą. Wieczorna impreza w plenerze czy spacer nad wodą to okazja by przelansować się w modnej bluzie - najlepiej z nadrukiem! W związku z tym wybrałyśmy nasze osobiste typy, które z chęcią znalazłybyśmy w swoich szafach. Zatem zaczynamy!

Modne bluzy damskie - wybór Polki.pl

W naszym zestawieniu znalazła się bluza z H&M z napisem "Holy Chic!", która spodoba się tym z dobrym poczuciem humoru. A do tego kosztuje 39 złotych. Oprócz niej w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć mocnych kolorów. Na Zalando.pl upatrzyłyśmy sobie bluzy Karla Lagerfelda (aktualnie na wyprzedaży) i Eleven Paris z podobiznami księżniczek Disney'a.

Nie mogłyśmy również zapomnieć o polskich markach. W galerii znajdziecie również 2 modele bluz z kolekcji PLNY Lala. To już uliczny klasyk! Podobają nam się też bluzy damskie adidas. Więcej znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

