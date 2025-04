Bluzy to podstawa w naszych szafach. Są jednym z najbardziej praktycznych i wszechstronnych rozwiązań — działają przez cały rok, od świtu do zmierzchu. Świetne nie tylko do wylegiwania się na kanapie (w końcu nie ma nic lepszego, jak wślizgnięcie się w obszerną, przytulną bluzę z kapturem po powrocie z pracy, jest jak ciepły uścisk:)), wyjścia do supermarketu pod blokiem, czy do biegania na świeżym powietrzu. Sprawdzają się też w stylizacjach do biura, na imprezę, na wieczorne eventy i do załatwiania spraw na mieście. Bluzy możemy łączyć z jeansami, legginsami, ze spodniami od garnituru, z ulubioną parą dresowych spodni, z elegancką lub sportową spódnicą i szortami. Dogadają się ze wszystkim.

Jeśli chcesz dodać do swojej kolekcji nową sztukę, która powstrzyma cię od dreszczy w mroźne, zimowe dni, zerknij na naszą listę — znajdziesz na niej 10 najlepszych damskich bluz na sezon jesień-zima 2022/2023 od polskich marek i z popularnych sieciówek. Są w każdym w stylu i na każdą kieszeń.

Spis treści:

Szara, obszerna bluza to niezbędnik., a ta od polskiej marki MUUV Apparel, nie ma w tej kategorii konkurencji. Ma klasyczny styl, jest miękka, ciepła i świetnej jakości. Nie pozwoli ci zmarznąć, gdy na zewnątrz będzie -40. Nasz top!

fot. Szara bluza z kapturem MUUV Apparel, cena: 349 zł/materiały prasowe

Na drugim miejscu znalazła się przytulna, szeroka czarna bluza z metką NAGO. To kolejny klasyk, w który warto zainwestować. Założysz raz i nie będziesz chciała się z nią już nigdy rozstawać. Stworzy zgrany duet ze wszystkim.

fot. Bluza oversize NAGO, cena: 369 zł/materiały prasowe

Zawsze będziesz mogła też polegać na gładkiej, klasycznej bluzie na suwak. Założysz ją, gdy będziesz szła na siłownię i na lunch z przyjaciółmi. Dobrej jakości bluzę kupisz w Kappahl. My dajemy pięć gwiazdek tej w mandarynkowym kolorze — za jakość, styl i atrakcyjną cenę.

fot. Bluza z suwakiem Kappahl, cena: 149,99 zł/materiały prasowe

Lekka bluza w marynarskie paski poprowadzi cię przez cały rok. Możesz stylizować ją na sportowo, łącząc z dresami i sneakersami, lub bardziej casualowo — z jeansami i botkami. Dobrze też wypadnie w parze z eleganckimi cygaretkami.

fot. Bluza w paski MANGO, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz modnej bluzy na sezon jesień-zima 2022/2023 rozważ też szarą bluzę ze stójką i z suwakiem, którą ma w ofercie H&M. Prosta i praktyczna. Dostępna jest jeszcze w czarnym i zielonym kolorze.

fot. Bluza ze stójką i suwakiem H&M, cena: 99 zł/materiały prasowe

Zaktualizuj też swoją kolekcję bluz na sezon jesień-zima 2022/2023 o designerski model od Bimba Y Lola. Może nosić ją solo lub założyć na luźną koszulę.

fot. Czarna bluza z wycięciem Bimba Y Lola, cena: 575 zł/materiały prasowe

Praktyczną opcją jest też szeroka, długa bluza. Możesz nosić ją jako sukienkę lub tunikę, do legginsów. Ciepła, komfortowa i super stylowa.

fot. Bluza Adidas, cena: 329 zł/materiały prasowe

Jeśli tak, jak i my, tęsknisz za błogim lenistwem na złotym piasku, na twoim wieszaku nie może zabraknąć bluzy od polskiej marki Drivemebikini. Będzie cię ogrzewać jak włoskie słońce. Twoja najlepsza przyjaciółka na każdą niepogodę.

fot. Bluza Drivemebikini, cena: 379 zł/materiały prasowe

Mamy grudzień, a to oznacza jedno: odliczanie do świąt czas, start! Aby jeszcze bardziej poczuć ten magiczny klimat, wślizgnij się w szeroką bluzę z kapturem z zabawnym, świątecznym napisem. To ten moment!

fot. Bluza ze świątecznym napisem Reserved, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

Przez świąteczny sezon poprowadzi cię też cekinowa bluza z Sinsay. Założysz ją na kolację wigilijną, spotkania firmowe i imprezę sylwestrową. Połącz ze spodniami od garnituru, satynową spódnicą midi lub skórzanymi szortami.

fot. Bluza z cekinami, Sinsay, cena: 69,99 zł/materiały prasowe

