Bikini to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najmodniejszych fasonów stroju kąpielowego. Od lat święci triumfy wśród milionów kobiet na całym świecie i nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie ulegnie to zmianie.

Krótka historia bikini...

Bikini to nazwa kostiumu kąpielowego, który składa się z biustonosza i fig. Pierwszy model został pokazany w latach 40-stych XX wieku w Paryżu. Mimo wielu kontrowersji zaczęło zdobywać popularność w praktycznie całej Europie. Co ciekawe w USA zostało zaakceptowanie dopiero w latach 60. Bikini swoją nazwę zawdzięcza wyspie znajdującej się na Pacyfiku, gdzie odbywały się próby jądrowe. Na pierwszy rzut oka nie widać związku z kostiumem kąpielowym, ale jego twórca przewidział, że nowy model stroju doprowadzi do "wybuchu". Nie mylił się!

Bikini na lato 2015

W sezonie lato 2015 najmodniejsze są kostiumy z etnicznymi motywami, najlepiej, jeżeli dodatkowo zdobione są frędzlami. Pojawiają się również modele dla wielbicielek klasyki - gładkie w ponadczasowych kolorach. Dużą popularnością cieszą się również lansowane od lat modele w kwiatowe wzory i marynarskie paski. Gwarantujemy, że zakup bikini to inwestycja na lata. W naszej galerii znajdziecie oczywiście całą masę modnych kostiumów, które pochodzą z kolekcji popularnych sklepów sieciowych. Dodatkowo możecie trafić również na letnie wyprzedaże - wasz wymarzony strój będzie o wiele tańszy.

