Z ogromnym zniecierpliwieniem czekamy na wakacje. Urlop, relaks i upalne dni. A co za tym idzie odpowiednio spakowana walizka, w końcu wakacje bez plaży to nie wakacje, prawda? W związku z tym wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu idealnego bikini. Mamy aż 14 modeli, które nam wyjątkowo przypadły do gustu. Chcemy je wszystkie! :)

Przegląd jednoczęściowych strojów kąpielowych

Idealne bikini na lato

Do naszego zestawienia trafiły klasyki jak i designerskie perełki. Mamy coś dla niewielkiego biustu, jak i obfitego. Coś co zakryje nam niedoskonałości na brzuszku i coś, co na pewno wyróżni nas z tłumu.

Latem nie może zabraknąć neonowych odcieni, dlatego wybrałyśmy sprawdzony model z color blockingiem z C&A i lekką limonkę z falbanką z Calzedonii, która optycznie powiększy nasze piersi. W Mango znalazłyśmy piękny, seledynowy komplet a w H&M bikini z kokardą na biustonoszu. Uroczy i w stylu retro a do tego ten kolor! W naszej galerii nie mogło zabraknąć również czerni. Klasyk z C&A i fantastyczny w stylu sportowym od Calvina Kleina (Zalando.pl). Nasz hit!

W galerii znajdują się również modele z wysokimi majtkami. Te wciąż cieszą się wielką popularnością. Nasze propozycje w stylu retro pochodzą z Zary i H&M. Zaś u Tommiego Hilfigera znalazłyśmy klasyczny komplet też z dawnym smaczkiem podobnie jak ten od Moschino - przywołujący na myśl modę lat 90.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jakie modele urzekły nas w tym sezonie. Jesteś gotowa na sezon bikini 2018?

