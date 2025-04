Bermudy w aktualnych kanonach mody to po prostu spodnie z luźniejszymi i dłuższymi niż szorty nogawkami. Pierwotnie był to element stroju sportowego lub plażowego teraz eleganckie spodnie w tym stylu, np. w kant to doskonałe rozwiązanie na biurowy look w upalne dni. W sklepach znajdziecie mnóstwo szortów w tym stylu o długości od połowy uda aż za kolano. Jak możecie się domyślić to zbawienie dla tych kobiet, które np. wstydzą się niezgrabnych ud w związku z czym nie noszą szortów a też chcą się cieszyć upalnymi dniami.

Spodnie bermudy - modne latem 2015

|Od lewej: Au Jour le Jour, Mariella Burani, Sonia Rykiel|

Spodnie w tym stylu nazywane są bardzo umownie bermudami. W końcu z znanych sieciówkach bermudy to po prostu bardzo krótkie spodenki z szerszymi nogawkami. W innych sklepach znajdziecie spodnie nazywane bermudami, które sięgają za kolano. Niemniej my w naszym zestawieniu przygotowałyśmy po trochu wszystkiego.

W galerii, którą znajdziecie poniżej mamy dla was krótkie bermudy, które będą świetnym rozwiązaniem na prawdziwe upały. Doskonała alternatywa dla obcisłych spodenek, które w gorące dni mogą być po prostu nie wygodne. Oprócz tego mamy modele do kolana, które w połączeniu z koszulą dobrze wyglądać będą w stylizacji do biura. Mamy też kilka bardziej ekstrawaganckich hitów, jak te ozdobione falbanką czy z lejącego się materiału. Dla każdego coś dobrego!

