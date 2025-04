Sukienki dla 50-latki wcale nie muszą być proste, zabudowane i w neutralnych odcieniach. Tegoroczne jesienno-zimowe kolekcje oferują wiele szykownych, nowoczesnych projektów, które są komfortowe, pochlebne dla sylwetki i w których każda dojrzała kobieta będzie wyglądała i czuła się bardzo atrakcyjnie.

Warto pamiętać, że osiągnięcie pewnego wieku, nie oznacza, że mamy ograniczony wybór. Po 50-tce nadal można nosić kreacje w odważnych kolorach (np. ognistej czerwieni) i w ciekawe printy.

Przewiń w dół i sprawdź, gdzie kupić modne sukienki dla 50-latki na co dzień, na wesele i półformalne uroczystości.

Spis treści:

Szukasz eleganckiej sukienki na wesele? Mamy dla ciebie 3 propozycje: czerwoną suknię maksi z rozkloszowanymi rękawami, granatową w kształcie litery A oraz długą, obszytą cekinami z wcięciem w talii i zmysłowo odsłaniającą ramię. Przetańczysz w nich całą noc. Uzupełnij je prostymi czółenkami na obcasie (np. srebrnymi), lśniącą biżuterią, wieczorowym makijażem i elegancką fryzurą.

fot. Czerwona sukienka z rozszerzonym rękawem, Massimo Dutti, cena: 299 zł; Granatowa sukienka z satyny, SWING, cena: 865 zł (Breuninger); Cekinowa sukienka, UNDRESS, cena: 1 750 zł (Zalando)/materiały prasowe

Sukienki wizytowe to must have w garderobie. Najlepiej wypadną te o długości do kolan lub midi i w klasycznym kolorach np. czarnym, bordowym, szarym lub w szmaragdowej zieleni. Wybrałyśmy dla ciebie 3 fasony, które emanują elegancją i wyrafinowaniem — czarną z kokardami przy dekolcie (top trend sezonu jesień-zima 2023/2024), z rozkloszowanym dołem w stylu retro oraz klasyczną, ołówkową sukienkę z białymi lamówkami. Tutaj bądź oszczędna w dodatkach. Wystarczy minimalistyczna biżuteria, klasyczna torebka i jednokolorowe czółenka bez zdobień.



fot. Sukienka etui z kokardkami, RIANI, cena: 1769 zł (Breuninger); Sukienka retro w kropki, Bialcon, cena: 669 zł; Sukienka z wiązaniem w pasie, Joseph Ribkoff, cena: 1 065 zł (Breuninger)/materiały prasowe

Jeśli szukasz sukienki na co dzień, do pracy lub na spotkania z przyjaciółmi, świetnym wyborem będzie m.in. długa, przytulna, dzianinowa sukienka (możesz założyć pasek, aby podkreślić talię); kopertowa midi w graficzny wzór lub sukienka z ekoskóry – ponadczasowy model, który od lat nie znika z trendów. Załóż do nich botki lub kozaki na słupku.

fot. Długa sukienka dzianinowa, H&M, cena: 147,99 zł; Sukienka kopertowa ze wzorem, MANGO, cena: 259,99 zł; Sukienka kopertowa, TATUUM, cena: 449,99 zł/materiały prasowe

