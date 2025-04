Niestety już czas zapomnieć o zwiewnych letnich stylizacjach i zastąpić je ciepłymi jesiennymi ubraniami i dodatkami. Świetny look na chłodniejsze dni udało się nam znaleźć na jesienno-zimowym pokazie Agnes B. To niezobowiązujący i stylowy zestaw na co dzień, który łączy w sobie klasykę i nowoczesność.

Modny look z pokazu Agnes B.

Na wybiegu modelka miała na sobie eleganckie cygaretki i gładki golf w czarnym kolorze. Do tego bardzo modne sztyblety i pojemna torba. Ta monochromatyczna stylizacja została przełamana płaszczem zdobionym efektowną kratą. Elegancko, modnie i na czasie. Dla nas bomba!

Spodnie w kant wypatrzyłyśmy w najnowszej kolekcji marki Zara. Klasyczny golf z długimi rękawami pochodzi z H&M, a wygodne zamszowe buty i praktyczna torba na ramię z Mango. Zaś cienki pasek znalazłyśmy w Topshopie. Z tej samej sieciówki pochodzi również efektowny płaszcz w odcieniach czerwieni - postanowiłyśmy postawić na bardziej wyrazisty kolor, który dodał całości modnego pazura. Podoba się wam nasza wersja look z pokazu Agnes B.?

