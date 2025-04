Do stworzenia dzisiejszej stylizacji zainspirował nas look, który wypatrzyłyśmy na pokazie marki Beautiful People. Ten beżowy total look, doskonale sprawdzi się w czasie chłodnych jesiennych dni. Jego dodatkowym plusem jest uniwersalność. Możecie założyć go do pracy, kolację z przyjaciółmi lub obiad u rodziców.

Reklama

Zainspiruj się stylem z pokazu

Wszystkie wykorzystane przez nas rzeczy znajdziecie w kolekcjach popularnych sieciówek. Beżowy płaszcz, zamszową torebkę na długim pasku i fantastyczne złote botki na obcasie wypatrzyłyśmy w Zarze. Bardzo modne w tym sezonie dzwony znalazłyśmy w nowej kolekcji H&M, a ciepły sweter z długimi rękawami pochodzi z Mango. Do tego jeszcze modne okulary przeciwsłoneczne - wybrałyśmy model marki Persol. Co wy na to? Podoba się wam nasza wersja stylizacji z pokazu mody?

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

Buty do zadań specjalnych - ciepłe śniegowce

21 modnych ubrań zdobionych cekinami

Hit sezonu - koszula w kratę