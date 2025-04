Niedawno Pantone ogłosił zestawienie 10 najmodniejszych kolorów na wiosnę 2016. Wśród nich znalazły się też te, które zaraz obok czerni i bieli dominują w mojej szafie.

W tej stylizacji postawiłam na trzy kolory z zestawiania Pantone. Są to szarości z odrobiną fioletu (Lilac Gray ) oraz odcienie niebieskiego. Jasny stonowany (Serenity) oraz bardziej nasycony, morski (Snorkel Blue). Przez swoją zimną barwę te kolory bardziej kojarzą mi się z jesienią, zwłaszcza tą wczesną. Deszczową, chłodną, szarą bez ożywiających krajobraz pożółkniętych liści. Dlatego nie czekałam na wiosnę i już teraz pokazuję wam look w kolorach wiosny 2016.

|Buty: H&M ok. 129 zł, spódnica: Zara ok. 139 zł, sweter: Orsay ok. 119,99 zł|

Moja porada

Zestawiania Pantone to dobra wskazówka dla osób, które mają problem z łączeniem różnych kolorów w stylizacjach. Wybrane przez mnie odcienie idealnie ze sobą współgrają, ale też łatwo można je łączyć z przydymionym różem, bielą oraz czernią. W razie wątpliwości wystarczy sięgnąć po raport Pantone by zobaczyć, z którymi kolorami można zestawiać najmodniejsze odcienie sezonu.

|Płaszcz: Eva Grygo/Ptasia 6 ok. 900 zł, torebka: Halens.pl, wzór, bransoletka: Marc Jacobs ok. 220 zł|

Mój makijaż

Szarości sprawdzą się też w jesiennym makijaż. Ja tym razem postanowiłam ograniczyć się do minimum kosmetyków. Cerę wyrównałam nowym wielozadaniowym pudrem. Wyciąg z jedwabiu ujędrnia skórę i pomaga zachować wodę w naskórku, a wyciągi z zielonej herbaty i kakaowca są źródłem polifenoli oraz flawonoidów. Oczy delikatnie podkreśliłam na linii rzęs ciemno stalowym cieniem i wytuszowałam rzęsy mocno podkręcającą maskarą. Wykończeniem looku jak zawsze są odpowiednie perfumy. Tym razem postawiłam na ciepły, otulający zapach. W tej owocowo-kwiatowej kompozycji znalazły się moje ulubione nuty piżma i cashmeranu oraz różowy pieprz, czerwona porzeczka i róża bułgarska.

|Puder: Eveline ok. 22 zł, tusz do rzęs Benefit Cosmetics, ok. 129 zł, cienie MAC ok. 79 zł, perfumy: Boucheron ok. 185 zł|

Tekst: Lucyna Seremak

Więcej hitów na jesień 2015:

