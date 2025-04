Paparazzi przyłapali Jessickę Albę, gdy to szła na lunch z przyjaciółmi w Brentwood, Los Angeles. Aktorka miała na sobie stylizację, której nie powstydziłaby się żadna fashionistka. Jessica, miała na sobie modną, plisowana spódniczkę mini, do tego płaskie kozaki, koszulę z zapiętym pod szyje kołnierzykiem i masywny naszyjnik. Jednak kwintesencją całego looku była bluza w kwiatowy wzór od popularnej, australijskiej marki MinkPink.

Reklama

Aktorka nie zapomniała również o modnych akceosriach. Okularach przeciwsłonecznych z przezroczystymi oprawkami i lakierowanej torbie - kuferku. Cały look odjął nominowanej do Złotego Globu Jessice Albie, 10 lat. Któraś z was skusi się na ten look?

Zobaczcie również:

Reklama

Edyta Herbuś i ubrania z sieciówki

Ubierz się w stylu Ani Wendzikowskiej

Modny look Agnieszki Szulim - zobacz!

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z ubraniami w stylu Jessicki Alby: